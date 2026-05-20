La OEA expresa preocupación por crisis política en Bolivia y rechaza desestabilización

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este miércoles 20 de mayo su preocupación ante la crisis política en Bolivia, al tiempo que rechazó los intentos de desestabilización contra el Ejecutivo de Rodrigo Paz.

Varios embajadores de la OEA calificaron como preocupante la situación humanitaria que vive el país andino debido a un bloqueo indefinido de carreteras que supera las tres semanas consecutivas y que impide el paso de alimentos, combustible y medicinas hacia diversas ciudades, entre ellas la capital, La Paz, y El Alto, según informó el diario boliviano ‘El Deber’.

Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leonardo Rizzuto Jr., reiteró el respaldo a Paz, señalando que se trata de una figura democráticamente electa por el pueblo boliviano. Además, apuntó que el actual gobierno de Bolivia enfrenta problemas heredados de administraciones anteriores. También exhortó a los sectores movilizados contra el Ejecutivo a rechazar la violencia y optar por el diálogo para resolver sus diferencias.

“Estados Unidos condena cualquier intento de afectar el proceso democrático de Bolivia mediante violencia o intimidación”, afirmó Rizzuto Jr.

Por su parte, la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, reiteró “de manera clara y firme” su respaldo al pueblo y al gobierno de Bolivia frente a “cualquier intento de desestabilización que pretenda desconocer el mandato soberano expresado democráticamente en las urnas”.

“Para la República de Panamá, la democracia representativa constituye un valor esencial e irrenunciable del sistema interamericano. La voluntad popular libremente expresada por los ciudadanos mediante procesos electorales legítimos debe ser respetada por todos los actores políticos y sociales dentro del marco de la Constitución y las leyes. La estabilidad de estas naciones depende del fortalecimiento de las instituciones democráticas, del respeto al Estado de Derecho y de la preservación del orden institucional”, manifestó Delgado, apelando al diálogo.

En tanto, el representante de Perú ante la OEA, Roberto Coronado, apeló a los lazos de cooperación entre su país y Bolivia para exhortar a la estabilización de la crisis en la nación vecina, reiterando así la postura de diversos países a favor de la concertación y la resolución pacífica de las controversias.