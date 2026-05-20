La OEA expresa preocupación por crisis política en Bolivia y rechaza desestabilización

El <b>Consejo Permanente de la <a href="/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos">Organización de Estados Americanos (OEA)</a></b> expresó este miércoles 20 de mayo su preocupación ante la <b>crisis política en <a href="/tag/-/meta/bolivia">Bolivia</b>,</a> al tiempo que rechazó los intentos de desestabilización contra el Ejecutivo de <b><a href="/tag/-/meta/rodrigo-paz-pereira">Rodrigo Paz</a></b>.Varios embajadores de la <b>OEA</b> calificaron como preocupante la situación humanitaria que vive el país andino debido a un bloqueo indefinido de carreteras que supera las tres semanas consecutivas y que impide el paso de alimentos, combustible y medicinas hacia diversas ciudades, entre ellas la capital, <b>La Paz</b>, y <b>El Alto</b>, según informó el diario boliviano ‘El Deber’.Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos ante la <b>OEA</b>, <b>Leonardo Rizzuto Jr.</b>, reiteró el respaldo a Paz, señalando que se trata de una figura democráticamente electa por el pueblo boliviano. Además, apuntó que el actual gobierno de Bolivia enfrenta problemas heredados de administraciones anteriores. También exhortó a los sectores movilizados contra el Ejecutivo a rechazar la violencia y optar por el diálogo para resolver sus diferencias.'<b>Estados Unidos condena cualquier intento de afectar el proceso democrático de Bolivia mediante violencia o intimidación</b>', afirmó Rizzuto Jr.Por su parte, la embajadora de Panamá ante la <b>OEA</b>, <b><a href="/tag/-/meta/ana-irene-delgado">Ana Irene Delgado</a></b>, reiteró 'de manera clara y firme' su respaldo al pueblo y al gobierno de Bolivia frente a 'cualquier intento de desestabilización que pretenda desconocer el mandato soberano expresado democráticamente en las urnas'.'Para la <b>República de Panamá</b>, la democracia representativa constituye un valor esencial e irrenunciable del sistema interamericano. La voluntad popular libremente expresada por los ciudadanos mediante procesos electorales legítimos debe ser respetada por todos los actores políticos y sociales dentro del marco de la Constitución y las leyes. La estabilidad de estas naciones depende del fortalecimiento de las instituciones democráticas, del respeto al Estado de Derecho y de la preservación del orden institucional', manifestó Delgado, apelando al diálogo.En tanto, el representante de Perú ante la <b>OEA</b>, <b>Roberto Coronado</b>, apeló a los lazos de cooperación entre su país y Bolivia para exhortar a la estabilización de la crisis en la nación vecina, reiterando así la postura de diversos países a favor de la concertación y la resolución pacífica de las controversias.