El Canal de Panamá va más allá de los buques: Así es su plan de diversificación a 10 años

El Canal de Panamá presentó una radiografía profunda sobre la evolución, los desafíos críticos actuales y la hoja de ruta que guiará a la vía interoceánica durante la próxima década bajo el concepto de Canal de Panamá 3.0.

Los detalles fueron presentados por el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez Morales, durante su participación en el Maritime Week Americas 2026, un evento que se realiza en ciudad de Panamá y que reúne a los principales actores del sector marítimo y del negocio del bunkering de la región y del mundo para analizar los desafíos actuales.

Según Vásquez, en los próximos 10 años se dará una transición histórica que va del Canal 1.0 al 2.0.

Para ello, repasó las etapas previas del Canal bajo administración panameña.

La etapa Canal 1.0 (2000-2008) tuvo como objetivo demostrar al mundo que los panameños podían operar la vía de manera eficiente y rentable, rompiendo con el modelo estadounidense sin fines de lucro.

Posteriormente, el Canal 2.0 consolidó la relevancia global de la vía mediante la construcción del tercer juego de esclusas, una inversión de $5,500 millones que representaba un tercio de la economía panameña de la época.

Para el administrador del Canal, “esta ampliación permitió abrirse a mercados de alto valor como el de contenedores y, más tarde, al Gas Natural Licuado (GNL)”.

El desafío crítico: agua, salinidad y cambio climático

El administrador enfatizó que, después de las personas, el agua es el insumo más crítico, pero su disponibilidad se ve amenazada por una disminución constante de lluvias en los últimos 25 años y por una alta volatilidad climática (como la crisis de 2023-2024).

Vásquez advirtió sobre un desafío técnico derivado de las tinas de ahorro de la ampliación: la intrusión salina.

Mencionó que al haber menos agua dulce para diluir el agua oceánica, los niveles de salinidad en los lagos Gatún y Alajuela aumentan, lo que pone en riesgo las plantas potabilizadoras que abastecen al 55% de la población del país.

Por ello, instó a reflejar el valor del agua y las variables climáticas dentro de la estructura de precios del Canal.

Canal 3.0: infraestructura y la estrategia multimodal

Para mitigar las restricciones hídricas y evitar que la carga se desvíe por rutas como el Cabo de Buena Esperanza, la ACP avanza en el portafolio del Canal 3.0, fundamentado en dos proyectos clave fuera del área tradicional del Canal como el reservorio de Río Indio aprobado por la Junta Directiva el 30 de enero de 2025, es el primer proyecto de capital ejecutado fuera de las propiedades físicas del Canal.

Vásquez destacó que ya se han mantenido conversaciones con el 70% de la población potencialmente afectada para lograr acuerdos de reubicación y sostenibilidad socioeconómica.

Otro proyecto es el Corredor Logístico Terrestre y línea de gas (GLP) que utilizará 54,000 acres de tierra adquiridos en la ribera oeste y contempla expandir una carretera de alta capacidad para el movimiento terrestre de contenedores (requiriendo un puente de 3.5 km sobre el brazo del Lago Trinidad).

Además, incluye una propuesta para construir un gasoducto/oleoducto que mueva Gas Licuado de Petróleo (GLP) del Atlántico al Pacífico, ofreciendo un “canal seco” mucho más económico para las navieras que la construcción de nuevos buques.

Capital Reputacional y Diversificación Futura

Vásquez señaló que más allá de la solidez financiera de la ACP, el activo más importante para atraer inversiones internacionales es su capital reputacional, respaldado por la seguridad jurídica y el estricto cumplimiento de sus contratos.

Subrayó que la estrategia para los próximos 10 años exigirá un debate profundo sobre si el Canal debe diversificarse formalmente hacia actividades comerciales que vayan más allá de mover buques.

El administrador concluyó asegurando que la institución está plenamente preparada para liderar esta transformación y robustecer la economía nacional, garantizando que Panamá siga siendo el enlace multimodal más importante de las Américas.