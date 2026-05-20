MiCultura premia a Guillermo Hermida Simil en el Concurso Internacional de Poesía 2026

El escritor español Guillermo Hermida Simil ganó el Primer Premio Internacional de Poesía 2026, en el contexto de una convocatoria internacional en la que participaron escritores de 117 países y que fue organizada por el Ministerio de Cultura (MiCultura) y la Sociedad Bolivariana de Panamá. El certamen se llevó a cabo en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

De acuerdo con la nota de prensa emitida por MiCultura, el jurado calificador “destacó la calidad y el nivel de las obras recibidas, resaltando el valor de la poesía como un medio para promover el pensamiento, la identidad y el diálogo entre culturas”. La génesis de la convocatoria radicó en reunir propuestas de distintas regiones del mundo, con el fin de ampliar el abanico de voces y estilos literarios.

Según MiCultura, también se otorgaron diversos áccesits a las propuestas consideradas sobresalientes por el jurado del certamen. Los trabajos seleccionados serán publicados en la misma edición del concurso. Los reconocidos fueron Jorge Carlos Manzanilla Pérez (México), Rosa María Rodríguez (España), Antonio Rodríguez Bazaga (España), Jorge Eliécer Valbuena Montoya (Colombia) y José Alberto Ruiz Cembranos (España).