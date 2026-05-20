MiCultura premia a Guillermo Hermida Simil en el Concurso Internacional de Poesía 2026

El escritor español <b>Guillermo Hermida Simil</b> ganó el <b>Primer Premio Internacional de Poesía 2026</b>, en el contexto de una convocatoria internacional en la que participaron escritores de <b>117 países</b> y que fue organizada por el <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura (MiCultura)</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/sociedad-bolivariana">Sociedad Bolivariana de Panamá</a></b>. El certamen se llevó a cabo en el marco del <b>bicentenario del <a href="/tag/-/meta/congreso-anfictionico">Congreso Anfictiónico de Panamá</a></b>.De acuerdo con la nota de prensa emitida por <b>MiCultura</b>, el jurado calificador 'destacó la calidad y el nivel de las obras recibidas, resaltando el valor de la poesía como un medio para promover el pensamiento, la identidad y el diálogo entre culturas'. La génesis de la convocatoria radicó en reunir propuestas de distintas regiones del mundo, con el fin de ampliar el abanico de voces y estilos literarios.Según <b>MiCultura</b>, también se otorgaron diversos <b>áccesits</b> a las propuestas consideradas sobresalientes por el jurado del certamen. Los trabajos seleccionados serán publicados en la misma edición del concurso. Los reconocidos fueron <b>Jorge Carlos Manzanilla Pérez</b> (México), <b>Rosa María Rodríguez</b> (España), <b>Antonio Rodríguez Bazaga</b> (España), <b>Jorge Eliécer Valbuena Montoya</b> (Colombia) y <b>José Alberto Ruiz Cembranos</b> (España).