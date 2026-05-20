Estas son las 5 noticias que debes leer hoy | 20 de mayo

Operación Blindaje: capturan a cuatro personas por presunta estafa bancaria y blanqueo

Las autoridades aprehendieron a cuatro personas durante la Operación Blindaje, una investigación vinculada con presuntos delitos de estafa bancaria y blanqueo de capitales. Durante los allanamientos también fueron decomisados vehículos y otros indicios relacionados con el caso.

Bolivia expulsa a embajadora de Colombia tras declaraciones de Petro

El Gobierno de Bolivia decidió expulsar a la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo, luego de considerar como una injerencia las declaraciones del presidente colombiano sobre una supuesta “insurrección popular”. Las autoridades bolivianas aclararon que la medida no representa una ruptura diplomática entre ambos países.

Mundial 2026: así pueden restaurantes y comercios solicitar el permiso de horario extendido

Los restaurantes, bares y comercios interesados ya pueden iniciar el trámite para solicitar permisos temporales de extensión de horario durante la Copa Mundial FIFA 2026. Entre los requisitos figuran documentos del negocio, paz y salvo municipal y un pago establecido para completar el proceso.

¿Quiénes son Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina?

Los ex policías venezolanos Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina recuperaron su libertad tras permanecer 23 años detenidos. Los tres pertenecían a la antigua Policía Metropolitana y eran considerados por organizaciones de derechos humanos como los presos políticos con más tiempo en prisión en Venezuela.

IFARHU fija fecha límite para entregar documentos de becas y apoyos económicos

El IFARHU recordó a estudiantes y acudientes que el 29 de mayo será la fecha límite para entregar documentos correspondientes a programas de becas y apoyos económicos. La entidad pidió mantenerse atentos a los calendarios y cronogramas regionales.