Minsa vigila viajeros y fortalece protocolos sanitarios ante alerta mundial por ébola

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la mañana de este miércoles 20 de mayo que Panamá mantiene activas las medidas de vigilancia epidemiológica, preparación y respuesta sanitaria ante las recientes alertas internacionales relacionadas con eventos de enfermedad por el virus del ébola registrados en otros países.

La entidad aclaró que, hasta la fecha, no se han confirmado casos de ébola en el territorio nacional y aseguró que el sistema de salud panameño permanece en estado de vigilancia y preparación permanente.

Según el Minsa, Panamá cuenta con un sistema continuo de vigilancia epidemiológica que permite la detección temprana, notificación inmediata y respuesta oportuna ante eventos que representen riesgos para la salud pública internacional.

Medidas implementadas por el Minsa

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio de Salud detalló que se mantienen operativos varios mecanismos de control y monitoreo en todo el país, entre ellos:

Vigilancia epidemiológica continua en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

Monitoreo y notificación inmediata de casos sospechosos en centros de salud públicos y privados.

Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y de respuesta rápida ante eventos inusuales.

Capacitación constante del personal médico sobre protocolos de bioseguridad, aislamiento y manejo clínico.

Coordinación interinstitucional con autoridades nacionales e internacionales para el intercambio de información.

Seguimiento epidemiológico de viajeros procedentes de zonas con transmisión activa del virus, conforme a las recomendaciones internacionales vigentes.

La institución indicó además que mantiene una evaluación continua del riesgo junto a organismos regionales e internacionales de salud, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del país.

Riesgo sigue siendo bajo en Panamá

El Minsa destacó que actualmente el riesgo para la población general en Panamá se mantiene bajo, aunque reiteró que las medidas de vigilancia y preparación sanitaria continúan reforzándose como parte de la prevención.

Recomendaciones para la población

Ante las alertas internacionales, las autoridades sanitarias recomendaron a la ciudadanía:

Mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud.

Evitar compartir información no verificada.

Seguir las recomendaciones sanitarias internacionales en caso de viajar.

Acudir oportunamente a los servicios de salud si presentan síntomas y antecedentes de viaje o exposición de riesgo.

Mantener las medidas generales de higiene y prevención.