Emergencia internacional por ébola: lo que debes saber según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas internacionales tras declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo y Uganda, una decisión que aumenta la preocupación global debido al incremento de casos y al riesgo de propagación entre países.

La medida representa uno de los niveles más altos de alerta sanitaria emitidos por el organismo y llega en medio del aumento de contagios y fallecimientos vinculados al virus.

Según los datos conocidos hasta el momento, las autoridades han reportado cientos de casos sospechosos y decenas de muertes asociadas al brote.

¿Qué está pasando con el nuevo brote de ébola?

La OMS informó que el brote afecta principalmente zonas de la República Democrática del Congo y ya registra casos en Uganda, lo que elevó las preocupaciones sobre una posible expansión internacional.

Uno de los factores que más preocupa a especialistas es que la variante detectada corresponde al virus Bundibugyo, una cepa poco frecuente para la cual actualmente no existe una vacuna aprobada ampliamente disponible ni tratamientos específicos consolidados.

Las autoridades sanitarias también advirtieron que el virus habría estado circulando durante varias semanas antes de ser identificado oficialmente, un escenario que podría haber facilitado nuevos contagios sin detección temprana.

¿Existe riesgo de una nueva pandemia?

Aunque la declaración de emergencia internacional ha generado preocupación y comparaciones con crisis sanitarias recientes, la OMS aclaró que por ahora el brote no cumple los criterios para ser considerado una pandemia mundial.

Sin embargo, el organismo indicó que la alerta busca activar una respuesta coordinada entre gobiernos, sistemas de salud y organismos internacionales para contener la enfermedad antes de que la situación escale.

¿Cómo se transmite el ébola?

El ébola se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, incluidos sangre, saliva y otros líquidos corporales.

La enfermedad puede provocar fiebre alta, debilidad intensa, vómitos, diarrea y, en casos graves, hemorragias internas y externas.

Expertos recuerdan que la enfermedad tiene una alta tasa de mortalidad y que la rapidez en la identificación de casos es clave para frenar su expansión.

El mundo vuelve a mirar las alertas sanitarias

La declaración de la OMS ha provocado que múltiples países comiencen a reforzar sistemas de vigilancia epidemiológica y medidas de seguimiento, especialmente en regiones con alta movilidad internacional.

Aunque las autoridades sanitarias no han recomendado cierres de fronteras ni restricciones generalizadas, la situación continúa bajo seguimiento debido a la posibilidad de nuevos casos en otras regiones.