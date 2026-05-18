Crucero Hondis arriba a Rotterdam para proceso de desinfección

El crucero Hondis atracó este lunes 18 de mayo en el puerto de Rotterdam para iniciar un proceso de desinfección y control sanitario, tras registrarse un brote de hantavirus a bordo que mantuvo en alerta a más de 20 países durante su recorrido por Europa.

La embarcación puso fin a su travesía europea luego de que las autoridades sanitarias confirmaran varios contagios entre los tripulantes. Según los reportes preliminares, el barco llegó con 25 tripulantes y dos médicos, quienes fueron puestos en cuarentena inmediata como medida preventiva para evitar nuevos contagios.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado 11 casos de hantavirus y tres fallecidos relacionados con el brote. Equipos especializados de salud y bioseguridad trabajan en la desinfección total del crucero mientras se realizan evaluaciones médicas y epidemiológicas a todas las personas a bordo.

Las autoridades de Países Bajos mantienen estrictos protocolos de vigilancia sanitaria en el puerto de Rotterdam y continúan monitoreando la situación ante el riesgo de propagación internacional del virus.