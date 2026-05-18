Atención Los Santos: suspenderán el suministro de agua por trabajos en planta potabilizadora

Los residentes de varios sectores de Macaracas, en la provincia de Los Santos, deberán tomar previsiones ante una interrupción temporal del suministro de agua potable programada para este martes 19 de mayo.

Las autoridades informaron que la suspensión del servicio se debe a trabajos de instalación de un nuevo tanque de almacenamiento con capacidad de 25 mil galones en la planta potabilizadora de Macaracas, una obra que busca fortalecer la capacidad operativa del sistema y mejorar el abastecimiento para la población.

¿A qué hora será la suspensión del agua en Macaracas?

Según el anuncio oficial, las labores se realizarán desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., período durante el cual el suministro estará interrumpido temporalmente en las comunidades abastecidas por esta planta potabilizadora.

Las autoridades indicaron que la medida es necesaria para poder ejecutar la instalación y conexión del nuevo sistema de almacenamiento.

Recomiendan tomar previsiones

Ante la suspensión temporal del servicio, se recomienda a los residentes almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, preparación de alimentos y otras actividades domésticas durante las horas en que se desarrollarán los trabajos.

La instalación del nuevo tanque forma parte de las acciones dirigidas a reforzar la infraestructura hídrica en la región y aumentar la capacidad de respuesta del sistema ante la demanda de agua potable.

Los usuarios deberán mantenerse atentos a futuras actualizaciones sobre la culminación de los trabajos y el restablecimiento total del servicio.