Cuba rechaza amenazas bélicas de EE.UU. y defiende su derecho a la defensa

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel reaccionó este lunes ante las recientes amenazas de una posible agresión militar contra Cuba, asegurando que cualquier acción bélica contra la isla provocaría consecuencias “incalculables” para la paz y la estabilidad regional.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, el mandatario cubano afirmó que las amenazas provenientes de “la mayor potencia del planeta” constituyen ya un “crimen internacional”, y advirtió que una eventual intervención militar desencadenaría un “baño de sangre”.

“Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país”, expresó Díaz-Canel, quien sostuvo que el Gobierno estadounidense conoce esa realidad “especialmente sus agencias de defensa y seguridad nacional”.

El gobernante también señaló que la isla enfrenta actualmente una “agresión multidimensional” por parte de Estados Unidos, aunque defendió el derecho de Cuba a responder ante cualquier ataque militar.

“Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EE.UU, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano”, manifestó el presidente, al tiempo que rechazó que esto pueda utilizarse como justificación para iniciar una guerra contra el pueblo cubano.

Las declaraciones del mandatario ocurren en medio de nuevas tensiones políticas entre La Habana y Washington.