Shakira logra victoria fiscal en España: Hacienda deberá devolverle más de 60 millones de euros

La cantante colombiana Shakira reaccionó este lunes a la decisión de la Audiencia Nacional de España que ordena a Hacienda devolverle más de 60 millones de euros, tras determinar que en 2011 no debía ser considerada residente fiscal en territorio español. La artista describió el fallo como una victoria personal después de varios años de enfrentamientos legales y mediáticos.

Según informó El País, Shakira aseguró que durante el proceso enfrentó un fuerte “señalamiento público”, además de campañas que, de acuerdo con sus declaraciones, afectaron su imagen, su salud y el bienestar de su familia.

A través de un comunicado difundido por su equipo, la cantante sostuvo que nunca existió fraude fiscal y cuestionó la forma en que las autoridades españolas manejaron el caso.

La resolución de la Audiencia Nacional respalda uno de los principales argumentos que la artista mantuvo desde el inicio de la investigación: que durante 2011 no permaneció el tiempo suficiente en España como para ser considerada residente fiscal y, por lo tanto, no estaba obligada a tributar en ese país.

No obstante, según informó el medio El País el fallo no modifica la condena que la cantante aceptó en 2023 por delitos fiscales correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. En aquel momento, Shakira llegó a un acuerdo con la Fiscalía española para evitar un juicio prolongado, aceptando el pago de una multa millonaria y penas de prisión que no implicaban ingreso a la cárcel.

Anteriormente la artista ya había criticado a la Agencia Tributaria, señalando presuntos prejuicios y asegurando que decidió cerrar el proceso judicial para proteger a sus hijos de una mayor exposición mediática.

Ahora, tras la reciente sentencia, Shakira considera que el fallo podría servir como precedente para otras personas que mantienen disputas fiscales similares con las autoridades españolas.