Un muerto y cuatro heridos tras vuelco de bus tipo nevera en Coclé

Según información difundida por las Unidades del Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Atención Médica Prehospitalaria y de Emergencias (SAMER), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) activaron un operativo de atención y traslado de los afectados.

El accidente bus tipo nevera registrado en la tarde del pasado domingo 17 de mayo, con aproximadamente 45 pasajeros , a la altura de El Platanal, en Río Hato, provincia de Coclé, dejó de manera preliminar una persona fallecida, cuatro heridos de prioridad y varios lesionados.

“Bomberos, SAMER, CSS y MINSA mantienen operativo. Preliminar: 1 fallecido, 4 requieren atención prioritaria y varios lesionados”, informaron los bomberos a través de la red social X.

El expresidente Martín Torrijos publicó un comunicado oficial en el que confirmó que las personas involucradas en el accidente habían asistido previamente al evento de presentación de su nuevo partido político y regresaban a sus hogares al momento del vuelco.

“Lamento profundamente el accidente ocurrido estatarde, en el que se vieron involucrados amigos queregresaban a sus hogares luego de participar ennuestro encuentro. Con dolor recibí la noticia delfallecimiento de un compañero que volvía a casa”, manifestó Torrijos.

Asimismo, indicó que desde que conoció la situación se mantiene en coordinación con las personas presentes en el lugar y en comunicación con las autoridades y el personal médico para garantizar la atención de los afectados.

“Mis pensamientos están con cada una de las personas afectadas y sus familias, y estaré dándoleseguimiento a este caso personalmente”, añadió.

Entre los pasajeros se encontraba el periodista Andrés Pineda, quien relató momentos de angustia tras el vuelco del vehículo.

”Hay varios heridos. A varios los están evacuando porque ya llegaron las ambulancias. Todavía no se sabe si hay algún muerto, pero Dios quiera que no”, expresó Pineda, quien también sufrió lesiones durante el accidente.

El comunicador explicó que el bus “dio muchas vueltas”, provocando temor entre los pasajeros debido a la cercanía del río Platanal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del accidente y las investigaciones continúan en desarrollo.