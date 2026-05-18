Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 18 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que este lunes 18 de mayo estará dominado por condiciones inestables en gran parte del país, con aguaceros, tormentas eléctricas y abundante nubosidad tanto en la vertiente del Caribe como del Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico oficial de la Dirección de Meteorología, en la vertiente del Caribe se esperan lluvias ocasionales desde la madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente hacia el oriente de la comarca Guna Yala, donde podrían registrarse precipitaciones más intensas acompañadas de actividad eléctrica aislada.

Durante el mediodía y la tarde, las lluvias aumentarán en sectores de Colón y Guna Yala, mientras que hacia la noche persistirán las precipitaciones intermitentes desde Bocas del Toro hasta la Costa Abajo de Colón.

En la vertiente del Pacífico, las lluvias se concentrarán inicialmente en áreas marítimas y zonas de Darién y el norte de Coclé. Para horas de la tarde, el IMHPA prevé aguaceros con tormentas en la región metropolitana, Panamá Este, la península de Azuero, el sur de Veraguas, costas de Panamá Oeste y áreas comarcales Emberá-Wounaan.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 22°C y 25°C en ambas vertientes, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central podrían descender hasta los 14°C. Las máximas alcanzarán entre 27°C y 30°C en el Caribe y entre 30°C y 34°C en el Pacífico.

El IMHPA también advirtió sobre índices de radiación UV-B entre moderados y muy altos, con niveles de riesgo entre 5 y 10, por lo que recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.