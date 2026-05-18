Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 18 de mayo

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que este lunes 18 de mayo estará dominado por condiciones inestables en gran parte del país, <b>con aguaceros, tormentas eléctricas y abundante nubosidad</b> tanto en la vertiente del Caribe como del Pacífico.De acuerdo con el pronóstico oficial de la Dirección de Meteorología, en la vertiente del Caribe se esperan lluvias ocasionales desde la <b>madrugada y primeras horas de la mañana</b>, especialmente hacia el oriente de la<b> comarca Guna Yala</b>, donde podrían registrarse precipitaciones más intensas acompañadas de actividad eléctrica aislada.Durante el mediodía y la tarde, <b>las lluvias aumentarán en sectores de Colón y Guna Yala</b>, mientras que hacia la noche persistirán las precipitaciones intermitentes desde<b> Bocas del Toro hasta la Costa Abajo de Colón.</b>En la vertiente del Pacífico, las lluvias se concentrarán inicialmente en áreas marítimas y zonas de<b> Darién y el norte de Coclé</b>. Para horas de la tarde, el IMHPA prevé aguaceros con tormentas en la <b>región metropolitana, Panamá Este, la península de Azuero</b>,<b> el sur de Veraguas, costas de Panamá Oeste y áreas comarcales Emberá-Wounaan.</b>Las temperaturas mínimas oscilarán entre los<b> 22°C y 25°C </b>en ambas vertientes, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central podrían descender hasta los <b>14°C</b>. Las máximas alcanzarán entre <b>27°C y 30°C</b> en el Caribe y entre <b>30°C y 34°C </b>en el Pacífico.El IMHPA también advirtió sobre índices de radiación UV-B entre moderados y muy altos, con niveles de riesgo entre 5 y 10, por lo que recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.