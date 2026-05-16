‘Panamá debe apostar por producir su propia ciencia’

Recientemente, Panamá fue sede de una reunión internacional sobre el enfoque de 'Una sola salud', que busca integrar la medicina humana, animal y ambiental para enfrentar las enfermedades de manera conjunta. Esto es clave porque cerca del 60% de los virus y bacterias que afectan a los humanos provienen de animales. El ambiente forma parte esencial de ese sistema, ya que factores como los roedores, la selva, el agua o los cambios ambientales influyen directamente en la aparición y transmisión de enfermedades. Cuando el ecosistema se altera, también cambia el comportamiento de los animales portadores de patógenos, aumentando el riesgo de que enfermedades contenidas en animales pasen a los humanos, un fenómeno conocido como 'spillover'. Eso fue precisamente lo que ocurrió con el covid-19 y con otras enfermedades emergentes a lo largo de la historia. Por eso, en Panamá existe un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Ambiente para prevenir y vigilar estos riesgos. En el área de virología del instituto ya desarrollamos investigaciones que integran estos tres componentes: humano, animal y ambiental, entendiendo que la salud está completamente interrelacionada.