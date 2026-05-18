Evacúan edificio tras incendio en apartamento de calle Uruguay

Un incendio se registró en la mañana de este lunes 18 de mayo en el edificio Tower One, ubicado en calle Uruguay, el cúal fue controlado por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, luego de una rápida movilización de los equipos de emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por Telemetro Reporta, el fuego se originó en un apartamento situado en el piso 20 de la torre, lo que obligó a evacuar por completo el edificio mientras las autoridades desarrollaban las labores de extinción y ventilación.

Unidades del Cuerpo de Bomberos confirmó al medio que todas las personas fueron evacuadas de manera segura y que la persona que permanecía en el piso afectado logró ser rescatada sin presentar complicaciones graves. Además, una vez controlado el foco del incendio, el personal inició las tareas de ventilación para disipar el humo acumulado dentro del apartamento.

Las autoridades reiteraron que, ante emergencias de este tipo, el uso de ascensores queda prohibido, por lo que la evacuación se realizó exclusivamente a través de las escaleras.

El Cuerpo de Bomberos también informó que especialistas de la unidad de investigación de incendios ingresarán posteriormente al apartamento afectado para determinar las causas que originaron el siniestro.