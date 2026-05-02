Suspensión de agua en Los Santos: IDAAN paraliza planta de Macaracas por falla en filtros

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Macaracas se encuentra fuera de operación debido a un problema técnico en la salida de los filtros hacia los tanques de almacenamiento.

¿Qué ocurrió exactamente?

Según el comunicado oficial, la interrupción del servicio se debe a una obstrucción que afecta directamente la producción y distribución de agua potable, lo que obligó a suspender operaciones de forma temporal.

Equipos técnicos ya se encuentran trabajando en conjunto con la empresa contratista encargada del proyecto de mejora de la planta, con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible.

¿Hasta cuándo estará suspendido el servicio?

Por el momento, el IDAAN no ha precisado una hora exacta de restablecimiento. El suministro permanecerá suspendido mientras se realizan los trabajos de revisión y reparación.

Recomendaciones para residentes

- Racionar el agua almacenada

- Evitar el desperdicio

- Mantener reservas para consumo básico

Zonas afectadas

La afectación impacta principalmente a los residentes de Macaracas, en la provincia de Los Santos.