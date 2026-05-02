Senniaf pide garantizar derechos de menores durante toque de queda

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) se pronunció sobre el toque de queda establecido en el distrito de San Miguelito, reiterando que la Ley No. 285 del 15 de febrero de 2022 debe aplicarse en todo el territorio nacional, por encima de disposiciones de carácter local.

La entidad enfatizó que, durante los operativos de toque de queda, todas las actuaciones deben garantizar plenamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, explicó que, ante la retención momentánea de un menor por incumplir el horario establecido, las autoridades deben ubicar y contactar de inmediato a sus padres, tutores o responsables, a fin de asegurar su pronta entrega y retorno seguro al hogar.