Senniaf pide garantizar derechos de menores durante toque de queda

Asimismo, la Senniaf aclaró que los menores retenidos no deben ser puestos bajo custodia ni quedar a órdenes de la institución, salvo en situaciones excepcionales de riesgo debidamente comprobado que requieran medidas de protección.La institución advirtió que la permanencia prolongada en recintos oficiales o la separación innecesaria del entorno familiar, sin agotar previamente la localización de sus responsables, puede constituir una forma de revictimización y generar afectaciones emocionales y psicológicas.Finalmente, recordó que la responsabilidad por el incumplimiento de estas disposiciones recae en los adultos responsables, quienes pueden enfrentar sanciones administrativas conforme a la normativa municipal vigente.