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Senniaf pide garantizar derechos de menores durante toque de queda

Senniaf se pronuncia sobre operativos de toque de queda en San Miguelito
Senniaf se pronuncia sobre operativos de toque de queda en San Miguelito Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/05/2026 10:31
Ante el toque de queda en San Miguelito, la Senniaf recordó la correcta aplicación de la ley en todo el país.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) se pronunció sobre el toque de queda establecido en el distrito de San Miguelito, reiterando que la Ley No. 285 del 15 de febrero de 2022 debe aplicarse en todo el territorio nacional, por encima de disposiciones de carácter local.

La entidad enfatizó que, durante los operativos de toque de queda, todas las actuaciones deben garantizar plenamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, explicó que, ante la retención momentánea de un menor por incumplir el horario establecido, las autoridades deben ubicar y contactar de inmediato a sus padres, tutores o responsables, a fin de asegurar su pronta entrega y retorno seguro al hogar.

Senniaf aclara que menores no deben quedar bajo custodia en operativos

Asimismo, la Senniaf aclaró que los menores retenidos no deben ser puestos bajo custodia ni quedar a órdenes de la institución, salvo en situaciones excepcionales de riesgo debidamente comprobado que requieran medidas de protección.

La institución advirtió que la permanencia prolongada en recintos oficiales o la separación innecesaria del entorno familiar, sin agotar previamente la localización de sus responsables, puede constituir una forma de revictimización y generar afectaciones emocionales y psicológicas.

Finalmente, recordó que la responsabilidad por el incumplimiento de estas disposiciones recae en los adultos responsables, quienes pueden enfrentar sanciones administrativas conforme a la normativa municipal vigente.

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