Tormentas y lluvias afectarán varias regiones del país este sábado 2 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este sábado 2 de mayo se prevé el ingreso de lluvias acompañadas de tormentas hacia sectores de tierra firme, además de la formación de nubosidad en gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico, durante la mañana la combinación del calentamiento diurno y el alto contenido de humedad en la atmósfera favorecerá el desarrollo progresivo de aguaceros con tormentas, los cuales se intensificarán en horas de la tarde. Estas precipitaciones podrían presentarse con mayor fuerza en la región occidental, donde no se descarta actividad eléctrica.

Para la noche, se anticipa la persistencia de lluvias en sectores de las tierras bajas de Chiriquí, el sur de Veraguas, el sur de la península de Azuero y el Golfo de Panamá, mientras que en el resto del país predominará un cielo parcialmente nublado.

En la vertiente del Caribe, se esperan lluvias aisladas en Guna Yala y Colón durante la mañana, con un aumento de la inestabilidad atmosférica en la tarde que favorecerá nuevas precipitaciones en gran parte de la región. En horas nocturnas podrían registrarse lluvias dispersas y cielo mayormente nublado.