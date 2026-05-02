Lluvias en Panamá dejaron inundaciones, deslizamientos y un desaparecido, reporta Sinaproc

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó la mañana de este sábado 2 de mayo que las lluvias registradas el 1 de mayo provocaron al menos siete incidentes en distintos puntos del país, incluyendo inundaciones, caída de árboles, deslizamientos de tierra y una persona desaparecida.

De acuerdo con el reporte oficial, los eventos ocurrieron entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. de este 1 de mayo en las provincias de Panamá, Colón, Veraguas y el distrito de San Miguelito.

Entre los incidentes más relevantes, se reportó la caída de árboles sobre viviendas en los sectores de la 24 de Diciembre y de Arnulfo Arias.

Además, dos casas resultaron parcialmente afectadas por inundaciones en José Domingo Espinar y Omar Torrijos, debido a la entrada de agua.

Uno de los casos más delicados corresponde a una persona desaparecida en un río en el sector de Belisario Porras, donde equipos de rescate mantienen operativos de búsqueda en conjunto con otros estamentos de emergencia y seguridad.

El informe también detalla el colapso de una estructura en Veranillo, presuntamente causado por la saturación del suelo, así como dos deslizamientos de tierra en Arnulfo Arias y Omar Torrijos. Uno de estos eventos ya fue atendido sin mayores consecuencias, mientras que el otro continúa en proceso de intervención.

En las provincias de Colón y Veraguas, las lluvias persistentes y la crecida de ríos generaron afectaciones adicionales, aunque no se reportan víctimas fatales. En total, las autoridades contabilizan una persona afectada.

El Sinaproc indicó que su personal operativo se mantiene desplegado en las áreas impactadas, realizando evaluaciones, monitoreo constante y coordinaciones para atender cualquier emergencia.