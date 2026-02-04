Atención Panamá: Pronostican lluvias y vientos máximos hasta el sábado 7 de febrero

Los fuertes vientos registrados en los últimos días han sido provocados por un sistema frontal, también conocido como frente frío, explicó Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Desde la emisión del aviso de prevención, las autoridades han reportado al menos 35 caídas de árboles y una veintena de viviendas afectadas, principalmente por el desprendimiento de techos. Smith indicó que los reportes continúan llegando, ya que aún se registran incidentes relacionados con árboles caídos.

La provincia de Colón es la que ha presentado mayor cantidad de afectaciones, debido a la trayectoria del sistema frontal, el cual ha avanzado a lo largo del Caribe. Como resultado, también se han visto impactadas Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Coclé y la comarca Guna Yala.