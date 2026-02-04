  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Atención Panamá: Pronostican lluvias y vientos máximos hasta el sábado 7 de febrero

Clima en Panamá genera emergencia por fuertes vientos en Colón y otras provincias
Clima en Panamá genera emergencia por fuertes vientos en Colón y otras provincias Sinaproc
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/02/2026 11:56
Fuerte frente frío causa daños en viviendas y caída de árboles en el Caribe panameño.

Los fuertes vientos registrados en los últimos días han sido provocados por un sistema frontal, también conocido como frente frío, explicó Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Desde la emisión del aviso de prevención, las autoridades han reportado al menos 35 caídas de árboles y una veintena de viviendas afectadas, principalmente por el desprendimiento de techos. Smith indicó que los reportes continúan llegando, ya que aún se registran incidentes relacionados con árboles caídos.

La provincia de Colón es la que ha presentado mayor cantidad de afectaciones, debido a la trayectoria del sistema frontal, el cual ha avanzado a lo largo del Caribe. Como resultado, también se han visto impactadas Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Coclé y la comarca Guna Yala.

Sinaproc e IMHPA emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá

El Sinaproc informó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas, vigente desde las 12:00 a.m. del miércoles 4 de febrero hasta las 11:59 p.m. del sábado 7 de febrero de 2026.

Entre las áreas bajo vigilancia se encuentran Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Colón, la comarca Guna Yala, Chiriquí (tierras altas) y las zonas marítimas del Caribe.

Según el informe, se prevé que las lluvias continúen en el oriente del Caribe durante el 4 de febrero, debido a los remanentes de un sistema frontal localizado en la cuenca del Caribe. Asimismo, se espera un nuevo incremento de las precipitaciones desde el miércoles 4 hasta el sábado, producto del desplazamiento de otro frente frío dentro de la misma cuenca.

El Sinaproc advirtió que estas condiciones aumentan la probabilidad de ríos acrecentados, inundaciones, deslizamientos y anegaciones, especialmente en la vertiente caribeña y la cordillera central, por lo que exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

VIDEOS

El anuncio de amnistía como primer paso para una eventual transición política en Venezuela
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez ( MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE )

Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...

Delcy Rodríguez dice que Venezuela está en “calma” a un mes del ataque de EE.UU.
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Palacio de Miraflores / EFE )

”El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la...

Centroamérica enfrenta un extraordinario frente frío con temperaturas de hasta 2 grados
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura ( Rodrigo Sura / EFE )

Desde Guatemala hasta Panamá se mantienen avisos por fuertes ciclos de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos,...

Lo Nuevo