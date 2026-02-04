Atención Panamá: Pronostican lluvias y vientos máximos hasta el sábado 7 de febrero

Los fuertes vientos registrados en los últimos días han sido provocados por un sistema frontal, también conocido como frente frío, explicó Omar Smith, director del <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b>.Desde la emisión del aviso de prevención, las autoridades han reportado al menos <b>35 caídas de árboles</b> y una veintena de viviendas afectadas, principalmente por el desprendimiento de techos. Smith indicó que los reportes continúan llegando, ya que aún se registran incidentes relacionados con árboles caídos.La provincia de <b>Colón</b> es la que ha presentado mayor cantidad de afectaciones, debido a la trayectoria del sistema frontal, el cual ha avanzado a lo largo del Caribe. Como resultado, también se han visto impactadas <b>Bocas del Toro, </b>la comarca <b>Ngäbe Buglé, </b>el norte de<b> Veraguas, Coclé</b> y<b> </b>la comarca <b>Guna Yala.</b>