Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 16 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este jueves 16 de octubre hay un aviso de vigilancia por lluvias significativas en las regiones central y occidental.

Roberto Martínez, meteorólogo del Imhpa, destacó que el país estará bajo el predominio de vientos del sur y suroeste, influenciado por la zona de convergencia intertropical al norte de Panamá.

Además, se reporta la interacción con un sistema de baja presión ubicado en las costas de Colombia.

También se menciona la influencia de un frente frío sobre las Antillas Mayores.

Pronóstico detallado por periodos:

En la mañana: Se prevé el predominio de cielos nublados con lluvias, concentradas principalmente en las zonas marítimas del Pacífico.

Se espera que estas celdas ingresen hacia las costas de la región metropolitana, el sur de Veraguas y de Azuero y las costas de Chiriquí.

Las lluvias también son probables en la comarca Emberá, la costa arriba de Colón y Bocas del Toro.

En la tarde: Las lluvias con tormentas eléctricas se incrementarán, afectando principalmente la zona occidental, o sea a Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé, sectores montañosos de Panamá Oeste y, en la parte oriental, Darién, y las comarcas Emberá y Guna Yala y el norte de Panamá.

En el resto del país se esperan aguaceros aislados en las zonas costeras.

En la noche: Las condiciones de lluvia se mantendrán, justificando el aviso de vigilancia por la intensidad de las precipitaciones en el centro y occidente del país.