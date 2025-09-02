Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 2 de septiembre

A continuación, un resumen del pronóstico del tiempo para este martes 2 de septiembre según la meteoróloga María Cosme del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Condiciones actuales:

La zona de convergencia intertropical está sobre el Pacífico, ligeramente al norte de Panamá e interactúa con un sistema de baja presión al norte de Colombia.

Se observó un sistema de baja presión en el golfo de Panamá.

La onda tropical No. 28 se ubica sobre Nicaragua y Costa Rica, y ya se encuentra fuera del área de influencia de Panamá.

Pronóstico por franjas horarias:

En la mañana: Se esperan aguaceros con tormentas en el sector marítimo del Pacífico y hacia el Caribe oriental y Central, con probabilidad de que lleguen a las costas de Azuero, Panamá este, Darién, la comarca Guna Yala y sectores de Colón. El resto del país estará parcialmente nublado.

En la tarde: Se prevén aguaceros con tormentas que podrían ser puntualmente fuertes en Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste y hacia Panamá.

El resto del país tendrá intervalos nublados y aguaceros más aislados con actividad eléctrica.

En la noche: Se pronostican lluvias dispersas sobre Bocas del Toro, Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas y Darién. El resto del país tendrá cielos de parcial a totalmente nublados.

Temperatura:

La temperatura máxima podría alcanzar los 31°C.

Índice de radiación UV:

Se prevé que el índice de radiación ultravioleta sea de alto a muy alto en todo el país.

Condiciones marítimas:

Las condiciones marítimas serán favorables en ambos litorales (Pacífico y Caribe).

Avisos importantes:

Se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas en algunas partes del país.