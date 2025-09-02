Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 2 de septiembre

A continuación, un resumen del pronóstico del tiempo para este martes 2 de septiembre según la meteoróloga María Cosme del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama" target="_blank">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá</a>.<b>Condiciones actuales:</b>La zona de convergencia intertropical está sobre el Pacífico, ligeramente al norte de Panamá e interactúa con un sistema de baja presión al norte de Colombia.Se observó un sistema de baja presión en el golfo de Panamá.La onda tropical No. 28 se ubica sobre Nicaragua y Costa Rica, y ya se encuentra fuera del área de influencia de Panamá.<b>Pronóstico por franjas horarias:</b><b>En la mañana:</b> Se esperan aguaceros con tormentas en el sector marítimo del Pacífico y hacia el Caribe oriental y Central, con probabilidad de que lleguen a las costas de Azuero, Panamá este, Darién, la comarca Guna Yala y sectores de Colón. El resto del país estará parcialmente nublado.<b>En la tarde: </b>Se prevén aguaceros con tormentas que podrían ser puntualmente fuertes en Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste y hacia Panamá. El resto del país tendrá intervalos nublados y aguaceros más aislados con actividad eléctrica.<b>En la noche:</b> Se pronostican lluvias dispersas sobre Bocas del Toro, Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas y Darién. El resto del país tendrá cielos de parcial a totalmente nublados.<b>Temperatura:</b>La temperatura máxima podría alcanzar los 31°C.<b>Índice de radiación UV:</b>Se prevé que el índice de radiación ultravioleta sea de alto a muy alto en todo el país.<b>Condiciones marítimas:</b>Las condiciones marítimas serán favorables en ambos litorales (Pacífico y Caribe).<b>Avisos importantes:</b>Se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas en algunas partes del país.