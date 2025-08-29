Clima en Panamá | Pronóstico para este viernes 29 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) detalló la mañana de este viernes 29 de agosto que está previsto el ingreso de la onda tropical No. 27 al país.

De acuerdo con el Imhpa, la onda tropical se ubica en el territorio colombiano.

El meteorólogo del Imhpa Roberto Martínez dijo que se prevé que este viernes ingrese al país la onda tropical, así que durante el día va a estar desplazándose.

“Va a estar generando algunos aguaceros, pero en zonas muy puntuales, y también podría ser muy fuerte en zonas puntuales”, dijo Martínez.

Además, la zona de convergencia intertropical ligeramente al norte del país, interactuando con un sistema de baja presión.

Pronóstico para este 29 de agosto:

En la mañana: Se prevén algunas lluvias a primera hora de la mañana en diferentes sectores del Caribe.

En el Pacífico va a amanecer con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunas lluvias principalmente en las partes marítimas:

En los golfos de Panamá y Chiriquí, al sur de Veraguas y también hacia sectores de Darién y comarcas habrá algunas lluvias.

En la tarde: Con el calentamiento diurno, va a estar generando aguaceros con tormentas un poco más intensas en zonas muy puntuales de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé, Coclé, principalmente hacia el sector montañoso.

De igual forma, hacia Panamá este, también se pueden ver tormentas muy fuertes. En la región metropolitana y el resto del país, tanto en el Caribe, va a haber aguaceros aislados.

En la noche: Se prevén condiciones de lluvias principalmente hacia la parte occidental, de igual forma hacia el golfo de Panamá y Panamá este va a haber esas lluvias intermitentes. El resto del país con cielo parcialmente nublado a nublado.