Clima en Panamá | Pronóstico del tiempo para este lunes 11 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este 11 de agosto.

Según el pronóstico elaborado por Roberto Martínez, del Imhpa, se espera cielo parcialmente nublado a nublados, algunos aguaceros aislados en zonas muy puntuales.

La atmósfera se mantiene estable debido a que los fenómenos que se mantienen no están activos, explica el meteorólogo. Por ejemplo, la zona de convergencia tropical, que actualmente está ubicado al norte de Panamá no tiene mucha actividad.

Para la mañana de este lunes, se esperan nublados con lluvias en algunas zonas del Caribe en Panamá. Especialmente, desde la Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro.