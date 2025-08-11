  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Clima en Panamá | Pronóstico del tiempo para este lunes 11 de agosto

Muestra de la condición climatológica de Panamá, según el monitoreo de Cathalac.
Muestra de la condición climatológica de Panamá, según el monitoreo de Cathalac. Cathalac
Por
Kathyria Caicedo
  • 11/08/2025 05:41
El IMHPA ha dado a conocer las condiciones del tiempo correspondiente para este lunes 11 de agosto de 2025.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este 11 de agosto.

Según el pronóstico elaborado por Roberto Martínez, del Imhpa, se espera cielo parcialmente nublado a nublados, algunos aguaceros aislados en zonas muy puntuales.

La atmósfera se mantiene estable debido a que los fenómenos que se mantienen no están activos, explica el meteorólogo. Por ejemplo, la zona de convergencia tropical, que actualmente está ubicado al norte de Panamá no tiene mucha actividad.

Para la mañana de este lunes, se esperan nublados con lluvias en algunas zonas del Caribe en Panamá. Especialmente, desde la Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro.

También habrá aguaceros aislados para el Golfo de Chiriquí, Bahía de Panamá y algunas zonas de Darién.

Para horas de la tarde, con el incremento de la temperatura, se esperan más aguaceros aislados con tormenta.

¿Cuál es pronóstico para la semana en Panamá?

El especialista del IMHPA destaca que se mantienen vigilantes de la onda tropical número 22, que se ubica hacia el este de las Antillas Menores, en el Caribe. Se estima que entre miércoles y jueves esté ingresando a Panamá.

Lo Nuevo