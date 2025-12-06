  1. Inicio
Panamá se afianza como hub logístico regional de juguetes

La sede en la Zona Libre de Colón será la distribuidora para 27 países de Latinoamérica y el Caribe.
Mileika Lasso
  • 06/12/2025 16:16
La expansión de Toys “R” Us desde Panamá impulsa la Zona Libre de Colón, generando empleo y reforzando su papel como centro logístico regional. La inversión ronda los $5 millones

La sede de la panameña Cotton Candy Internacional (CCI), ubicada en la Zona Libre de Colón, asumirá la franquicia maestra de Toys “R” Us y Babies “R” Us para 27 países de Latinoamérica y el Caribe. La operación resalta el valor estratégico de Panamá como plataforma de distribución, gracias a su ubicación geográfica, conectividad marítima y terrestre, y a la experiencia acumulada en comercio exterior, que lo posicionan como un hub natural para el retail, la importación y la reexportación.

“Desde Panamá vamos a coordinar, surtir y respaldar a todos los franquiciados de la región. El país nos permite operar con eficiencia, reducir costos logísticos y garantizar inventarios continuos, tanto para mercados grandes, como Colombia, como para las islas del Caribe. Panamá no es solamente la sede; es el motor que hace posible toda la expansión”, explicó Moisés Cohen, director ejecutivo de CCI.

La operación logística de CCI para Toys “R” Us y Babies “R” Us desde Colón implica una inversión inicial estimada de $5 millones, destinada a infraestructura, logística, inventarios y costos de franquicia. La empresa detalló que la inversión contempla:

La creación de más de 50 empleos directos y 50 indirectos con la apertura de la tienda insignia en 2026.
Nuevos puestos de trabajo en logística, bodegaje, importaciones, control de inventarios, distribución, retail, operaciones de tiendas y atención al cliente.
Impulso para empresas de transporte, servicios, tecnología y cadena de suministro locales, contribuyendo al dinamismo económico de la provincia de Colón y a su integración en cadenas comerciales regionales.

Este tipo de inversiones genera empleo y fortalece el ecosistema logístico del país, atrayendo potencialmente nuevos negocios de retail, importación y distribución hacia Panamá.

“Esta expansión permite que talento panameño sea protagonista del desarrollo de una de las marcas más queridas del mundo”, destacó Cohen a través de un comunicado de prensa. “CCI está comprometido con generar oportunidades reales en Colón y aportar al impulso económico del país”.

