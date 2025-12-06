Panamá se afianza como hub logístico regional de juguetes

La sede de la panameña Cotton Candy Internacional (CCI), ubicada en la <b><a href="/tag/-/meta/zlc-zona-libre-de-colon">Zona Libre de Colón</a></b>, asumirá la franquicia maestra de Toys 'R' Us y Babies 'R' Us para <b>27 países de Latinoamérica y el Caribe</b>. La operación resalta el valor estratégico de Panamá como plataforma de distribución, gracias a su ubicación geográfica, conectividad marítima y terrestre, y a la experiencia acumulada en comercio exterior, que lo posicionan como un hub natural para el retail, la importación y la reexportación.<i>'Desde Panamá vamos a coordinar, surtir y respaldar a todos los franquiciados de la región. El país nos permite operar con eficiencia, reducir costos logísticos y garantizar inventarios continuos, tanto para mercados grandes, como Colombia, como para las islas del Caribe. Panamá no es solamente la sede; es el motor que hace posible toda la expansión'</i>, explicó <b>Moisés Cohen</b>, director ejecutivo de CCI.La operación logística de CCI para Toys 'R' Us y Babies 'R' Us desde Colón implica una inversión inicial estimada de <b>$5 millones</b>, destinada a<b> infraestructura, logística, inventarios y costos de franquicia</b>. La empresa detalló que la inversión contempla: