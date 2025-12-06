Panamá se afianza como hub logístico regional de juguetes

La sede de la panameña Cotton Candy Internacional (CCI), ubicada en la Zona Libre de Colón, asumirá la franquicia maestra de Toys “R” Us y Babies “R” Us para 27 países de Latinoamérica y el Caribe. La operación resalta el valor estratégico de Panamá como plataforma de distribución, gracias a su ubicación geográfica, conectividad marítima y terrestre, y a la experiencia acumulada en comercio exterior, que lo posicionan como un hub natural para el retail, la importación y la reexportación.

“Desde Panamá vamos a coordinar, surtir y respaldar a todos los franquiciados de la región. El país nos permite operar con eficiencia, reducir costos logísticos y garantizar inventarios continuos, tanto para mercados grandes, como Colombia, como para las islas del Caribe. Panamá no es solamente la sede; es el motor que hace posible toda la expansión”, explicó Moisés Cohen, director ejecutivo de CCI.

La operación logística de CCI para Toys “R” Us y Babies “R” Us desde Colón implica una inversión inicial estimada de $5 millones, destinada a infraestructura, logística, inventarios y costos de franquicia. La empresa detalló que la inversión contempla: