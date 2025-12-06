El astro del sillín Irad Ortiz Jr. montará mañana en el Hipódromo Presidente Remón

Nuevamente la fanaticada hípica panameña tendrá la oportunidad de ver en acción a la máxima luminaria del sillín de la competitiva hípica norteamericana, el puertorriqueño Irad Ortiz Jr., quien se presta a calzar botas sobre cinco ejemplares en la Serie Hípica del Caribe, a celebrarse mañana domingo en la pista del Hipódromo Presidente Remón.

Ortiz Jr., que hace su segunda presencia en una Serie Hípica del Caribe en Panamá, hará su primera aparición en el óvalo juandieño en la cuarta carrera de la tanda, tratándose de la Copa Dama del Caribe, donde cabalgará sobre los lomos de la potranca azteca Sabalenka, en un evento de mil 700 metros y bolsa de 103 mil 500 dólares ($ 103,500).

Para la siguiente prueba, Copa Velocidad del Caribe en mil 200 metros, con premio de 106 mil 500 dólares ($ 106,500), llevará las riendas de la pupila del Stud Dani Sam, la nativa Mocita Bella, mulata que se presenta a la competencia con opción sorpresiva a la victoria.

En el octavo orden de la jornada se correrá la Copa Invitacional de Importados, una agotadora confrontación de dos mil metros y bolsa de 92 mil 500 dólares ($92,500), donde el astro boricua conducirá las riendas del norteamericano Takao, equino que defenderá la representación de la hípica panameña.

Para la penúltima carrera, coestelar de la Serie, estará sobre los lomos de alazán boricua Conspirador, ejemplar que verá acción en la Copa Confraternidad del Caribe, versión machos, otra prueba de largo tendido de dos mil metros con una remuneración pecuniaria de 150 mil dólares ($150,000).

Finalmente en la clausura de la velada, décima carrera, se celebrará la carrera de mayor relieve de la justa regional, el Clásico Internacional del Caribe sobre mil 800 metros, en cuya competencia estará sobre los lomos del potro mexicano Lodyto Race, donde saldrá en busca de la prueba que reparte premio de 350 mil dólares ($350,000).

Irad Ortiz Jr. en la pasada Serie Hípica del Caribe en suelo panameño acaparó el 50 por ciento de los triunfos en dicho torneo, tratándose de Tequila, Copa Dama del Caribe, Linda Carter, Copa Confraternidad de yeguas y con El De Froix en la Copa Invitacional de Importados, todos ellos defendiendo la hípica venezolana.

El boricua, que en esta temporada registra más de 39 millones de dólares en la presente temporada de la hípica norteamericana, hizo suyos los triunfos de las versiones 50 y 51 del Clásico Internacional del Caribe, sobre ejemplares aztecas, el macho Kukulkan y la potranca Jala Jala, respectivamente, ambos cotejos corridos en la pista de Gulftream Park en los años 2017-2018.

El Hipódromo Presidente Remón se engalana mañana con la presencia del fusta boricua, en la celebración de una tanda de lujo de diez competitivas carreras, dando inicio a las 12:35 p.m., en cuya jornada se repartirán en premios 933 mil dólares ($933,000).