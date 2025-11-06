¿Privilegio o necesidad? La Ley panameña que libera de impuestos a la Zona Libre de Colón

La Zona Libre de Colón (ZLC), el centro de redistribución de mercancías más grande del hemisferio occidental, opera bajo un régimen de incentivos fiscales que, si bien es fundamental para la economía nacional, ha generado una creciente tensión con las autoridades locales por la falta de recaudación. El régimen fiscal especial de la ZLC se fundamenta principalmente en la Ley 8 de 4 de abril de 2016, que reorganiza la ZLC, y sus modificaciones posteriores, siendo la Ley 412 de 21 de noviembre de 2023 una de las más recientes. Estas normativas tienen como objetivo promover la atracción de inversión extranjera directa (IED), el comercio de tránsito y la logística internacional, manteniendo la competitividad de Panamá frente a otras zonas francas mundiales.

Principales exoneraciones

Para las empresas usuarias de la ZLC, los beneficios tributarios son amplios e incluyen: Exoneración del Impuesto sobre la Renta (ISR); exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS); exoneración de impuestos nacionales/provinciales; y estabilidad jurídica.

La contradicción

Tradicionalmente, los diferentes gobiernos de Panamá han defendido este modelo de exenciones, argumentando que la ZLC es un pilar de la economía que genera miles de empleos y posiciona al país como un hub logístico clave. El beneficio se ve en la balanza comercial y en el empleo generado (más de 35,000 puestos directos). Sin embargo, las autoridades del distrito de Colón, donde se asienta la Zona Libre, han elevado fuertes críticas a este modelo, argumentando que la falta de recaudación ha frenado el desarrollo de la provincia. El alcalde de Colón, Diógenes Galván, durante los actos del 5 de noviembre, ha cuestionado públicamente que una gran cantidad de empresas que operan en la ZLC (cerca de 2,600, según sus cifras), así como sectores estratégicos como los puertos y el ferrocarril, no pagan impuestos municipales. “Esta estructura fiscal compromete la fortaleza financiera de una institución [el municipio] que tiene que liderar el desarrollo, la transformación y el crecimiento de su región”, comentó Galván. La limitación a la potestad tributaria de los municipios sobre las actividades en la ZLC está incluso recogida en la Ley 9 de 1958, que otorga a los municipios afectados un subsidio anual del Gobierno, una cifra que, según las autoridades locales, es hoy totalmente desproporcionada e insuficiente para cubrir las necesidades de una de las provincias con mayores índices de pobreza y problemas sociales del país. El debate actual se centra en replantear el modelo de ingresos municipales para que la riqueza generada en Colón se traduzca en una mayor inversión en infraestructura y servicios para los colonenses.

Defensa de la libre inversión

No obstante, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Dovi Eisenman, recordó que la ZLC surgió como un motor de empleo y desarrollo para la provincia desde 1948, gracias a incentivos que permitieron atraer inversión y crear oportunidades. “El sector empresarial ha sido quien genera trabajo, comercio y sustento para miles de familias colonenses. Más de 35 mil personas llevan ingresos a sus hogares gracias a la actividad económica de la Zona Libre”, destacó Eisenman. El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi criticó a Galván por su postura de querer subir los impuestos y porque tardó en quejarse de los recursos que no le llegaban, y “porque no habla del gobierno que no te da la plata”.