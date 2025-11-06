‘Es una burla’, críticas a Panamá tras presentación del EPU exaltando el Ministerio de la Mujer

Como una “mofa” o “burla”. Así califican organizaciones de mujeres la presentación de Panamá ante el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas. El informe panameño dedica diez puntos a los derechos de niñas y mujeres en Panamá, la mitad de esos tienen que ver con el trabajo del Ministerio de la Mujer (Midem), una entidad que el Consejo de Gabinete aprobó suprimir el pasado 21 de octubre.

“Internacionalmente Panamá acaba de brindar su informe sobre el Examen Periódico Universal, en el que presentó y exaltó la creación del Ministerio de la Mujer, lo que pareciera ser una mofa o una burla, ante las verdaderas intenciones manifestada por el gobierno”, manifestó Joyce Araujo, abogada defensora de Derechos Humanos, investigadora especialista en género y exsecretaria general de la Defensoría del Pueblo. “Sin embargo, países reunidos en Ginebra, han felicitado a Panamá por la creación del Ministerio de la Mujer y lo han incentivado a seguir trabajando en la prevención y atención de la violencia basada en género, en un contexto en donde la desapariciones de niñas, jóvenes, la violencia sexual, la violencia doméstica y el femicidio, siguen siendo una problemática en las comunidades”, lamentó.

Araujo fue una de las personas que trabajó como consultora para la redacción del informe entre 2023 y 2024. “El impacto de la eliminación del Ministerio de la Mujer es directamente al cumplimiento de las políticas públicas dirigidas precisamente a esa parte de la población que aún sigue siendo víctima de la cultura machista, que pasa desde las violaciones de bebés, niñas, niños, adolescentes, en sus entornos familiares, la violencia doméstica en el ámbito privado, hasta todas esas violencias que sufren las mujeres en el ámbito público, como la violencia sexual, el acoso sexual en el espacio laboral, educativo, religioso y callejero, la violencia digital, la violencia política, entre otras”, explicó la especialista.

La estrategia del Gobierno Nacional es reemplazar el Midem con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), pero Araujo advierte que no es lo mismo. “El Inamu sería regresar a lo que existía anteriormente, sin voz en el Ejecutivo, sin herramientas técnicas, sin presupuesto, es dar un paso atrás a lo que se había avanzado, por eso es inaceptable la regresividad en los derechos, la apuesta es al fortalecimiento de los mecanismos, con recursos, con personal técnico para que puedan ejecutar sus planes y proyectos en beneficio de la población. Recordemos que respetar y promover los derechos humanos de las mujeres siendo el 50% de la población, es un compromiso democrático”, enfatizó.