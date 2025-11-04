Las promesas sin cumplir de Panamá frente al Examen Periódico Universal 2025

En materia ambiental, Panamá presume de ser un país carbono negativo, es decir que sus bosques absorben más dióxido de carbono que lo que produce el país. Sin embargo, para ambientalistas panameños existen grandes retos por superar, entre ellos la libertad de oponerse a proyectos como la mina de cobre en Donoso o el embalse de Río Indio.'Pese a que Panamá desde el año 2019 ha sido firmante del Acuerdo de Escazú sobre defensores de derechos ambientales, hemos visto como durante los años 2023 y 2025 principalmente han sido atacados tanto a nivel de las redes sociales como a nivel de la propia judicialización de dirigentes y defensores ambientales', advirtió Ricardo Martínez, del colectivo Voces Ecológicas citando allanamientos a distintos líderes sindicales y campañas de desprestigio en redes sociales contra activistas. 'La población panameña tiene una conciencia ambiental mucho más definida, ya no es una población a la que se le echa el cuento. La población sabe que la minería no es progreso'.Para Martínez, es clave observar quien tiene el poder de decisión al final. 'Hay leyes como la recién creada en el 2022 ley 304 de protección de arrecifes, que es para proteger efectivamente los arrecifes coralinos, el manto del mar, nuestro tesoro que es el agua, lamentablemente entra en contradicción con un tipo de comercio donde le dan permiso o apertura a construir encima de arrecifes coralinos, que estén hablando incluso de minería marítima, entonces cada una de estas partes a pesar de las muy buenas intenciones que pueda tener el Ministro de Ambiente o los directores de cada una de las direcciones o departamentos del Ministerio de Ambiente, el tema es si ellos realmente pueden generar esa toma de decisión final'.