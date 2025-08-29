Presentan realidad LGBTIQ+ de Panamá ante la ONU

La <b>Fundación Iguales</b>, dedicada a la eliminación de la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, participó en las <b>Pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU)</b> ante las <a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Naciones Unidas</a>, realizado en Ginebra, en el suroeste de Suiza.<b>Ángel Garay</b>, Coordinador Jurídico de Fundación Iguales, fue el representante de esta ONG en el evento, donde además de Panamá, participaron Jamaica, Estados Unidos, Andorra y Honduras, que fueron los países asignados para esa jornada.<b>¿Cuáles son los derechos más vulnerados de la comunidad LGBTIQ+ en Panamá?</b>En el análisis específico sobre Panamá, se mencionaron tres objetivos principales: 1) <b>la discriminación institucionalizada; 2) las uniones civiles de parejas del mismo sexo y el reconocimiento de sus familias; y 3) la discriminación social</b>. Los retos destacados giraron en torno a la discriminación institucionalizada, donde se mencionan los <b>reglamentos policiales y normas de donación de sangre</b>; las limitaciones sobre filiación y seguridad social, y conductas de capacitación a servidores públicos. Dar una mayor visibilidad a las realidades LGBTIQ+ fue otro punto contemplado a mejorar.Entre los avances señalados por la representación de Panamá, se mencionó la creación en 2023 del <b>Observatorio Nacional de los Derechos Humanos LGBTIQ+</b>, una iniciativa impulsada por la sociedad civil con el apoyo de las Naciones Unidas y la<b> <a href="/tag/-/meta/defensoria-del-pueblo">Defensoría del Pueblo</a></b>. Sin embargo, persisten desafíos para la plena implementación de las recomendaciones y para asegurar un marco normativo que proteja efectivamente a las personas LGBTIQ+ en Panamá.El informe fue presentado de forma conjunta por SRI: <b>The Sexual Rights Initiative y la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas.</b><b>¿Qué es el Examen Periódico Universal (EPU)</b> de la ONU?El EPU es un mecanismo del Consejo de Derecho de la <b><a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Organización de las Naciones Unidas (ONU)</a> </b>que evalúa la realidad en derechos humanos en los países miembros y promueve el establecimiento de compromisos para la promoción y garantización de estos derechos.Las regiones participantes pueden opinar sobre otra nación y brindar recomendaciones entre pares, en base a las tradiciones nacionales respecto a la materia.En la jornada correspondiente a Malaui, Liberia y Libia, se discutió la problemática de la criminalización y persecución de las personas LBTIQ+, sus familias y defensores de los derechos humanos, según reportó Garay en su cuenta oficial. A esta sesión, el representante de Panamá asistió como oyente. Las <b>pre-sesiones son una etapa previa al EPU</b>, que permite que la sociedad civil y organismos de Derechos Humanos presenten sus posturas ante las misiones de los <b>Estados miembros de las Naciones Unidas.</b>Ángel Garay afirmó que estas Pre-sesiones del EPU son un reflejo de que la sociedad civil puede ser escuchada a nivel internacional. Señaló que la experiencia reforzó la necesidad de avanzar en recomendaciones y políticas encaminadas a la plena igualdad y dignidad de las personas LGBTIQ+ en Panamá.