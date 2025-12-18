Caja de Seguro Social reubica archivos y suspende temporalmente atención en Prestaciones Económicas

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la suspensión temporal del servicio de entrega de copias de resoluciones en las áreas de archivos de Prestaciones Económicas ubicadas en el Edificio Bolívar, medida que regirá por un período de 15 días a partir de este jueves 18 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la institución, la interrupción del servicio responde al traslado de los archivos hacia una nueva sede en el corregimiento de Calidonia, específicamente en la antigua Renta 5, dentro del edificio del Instituto de Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida. Este proceso forma parte de un plan de reorganización que busca optimizar la gestión documental y mejorar la atención a los asegurados y pensionados.

La CSS señaló que esta reubicación permitirá fortalecer los procesos administrativos y ofrecer un servicio más eficiente una vez finalizado el traslado. Asimismo, agradeció la comprensión de la ciudadanía y lamentó los inconvenientes que esta medida temporal pueda ocasionar, reiterando su compromiso de restablecer la atención con normalidad al concluir el proceso.