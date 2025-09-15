¡Atención jubilados y pensionados! CSS estrena nueva sede de Prestaciones Económicas

La Caja de Seguro Social (CSS) ha informado que a partir de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, los servicios de Prestaciones Económicas ya están disponibles en su nueva sede ubicada en el corregimiento de Calidonia.

El nuevo punto de atención se encuentra en el Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores “Dr. Francisco Díaz Mérida”, conocido anteriormente como el edificio Renta 5. La atención se brindará de lunes a viernes en un horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., en una infraestructura moderna diseñada para ofrecer un servicio más eficiente a los asegurados.

Servicios disponibles y excepciones de Prestaciones Económica

En esta nueva sede se manejarán todos los servicios de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas, con una sola excepción: la entrega de copias autenticadas de resoluciones y expedientes de jubilados y pensionados. Este trámite continuará llevándose a cabo en el sótano del edificio Bolívar.

Adicionalmente, se han habilitado ocho ventanillas de orientación en la planta baja del edificio para ayudar a los usuarios con la plataforma digital “Mi Retiro Seguro”, un servicio que antes se ofrecía en las agencias de Parque Lefevre y Vía España.

La CSS reafirma su compromiso con la mejora continua de sus servicios, buscando una atención oportuna y de calidad para todos los asegurados.