¡Atención jubilados y pensionados! CSS estrena nueva sede de Prestaciones Económicas

La <b>Caja de Seguro Social (CSS)</b> ha informado que a partir de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, los <b>servicios de Prestaciones Económicas</b> ya están disponibles en su nueva sede ubicada en el corregimiento de Calidonia.El nuevo punto de atención se encuentra en el <b>Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores 'Dr. Francisco Díaz Mérida'</b>, conocido anteriormente como el <b>edificio Renta 5</b>. La atención se brindará de lunes a viernes en un horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., en una infraestructura moderna diseñada para ofrecer un servicio más eficiente a los asegurados.<b>Servicios disponibles y excepciones de Prestaciones Económica</b>En esta nueva sede se manejarán todos los servicios de la <b>Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas</b>, con una sola excepción: la entrega de copias autenticadas de resoluciones y expedientes de jubilados y pensionados. <b>Este trámite continuará llevándose a cabo en el sótano del edificio Bolívar.</b>Adicionalmente, se han habilitado ocho ventanillas de orientación en la planta baja del edificio para ayudar a los usuarios con la plataforma digital<b> 'Mi Retiro Seguro'</b>, un servicio que antes se ofrecía en las agencias de Parque Lefevre y Vía España.La CSS reafirma su compromiso con la mejora continua de sus servicios, buscando una atención oportuna y de calidad para todos los asegurados.