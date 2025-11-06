Entre la búsqueda y la omisión: el caso Esteban De León Osorio y la herida abierta de la negligencia institucional

La Policía Nacional y el Ministerio Público ofrecieron declaraciones que, lejos de calmar la indignación, alimentaron la desconfianza.El director policial, Jaime Fernández, aseguró a TVN Noticias que 'hay más de cinco personas identificadas que pudieron participar en el hecho', y defendió la labor de sus unidades: 'Desde los primeros reportes acompañamos a la familia y realizamos allanamientos para recolectar información'.La Procuraduría General de la Nación, por su parte, difundió un comunicado donde insiste en que la búsqueda se activó inmediatamente tras la denuncia presentada el 1 de noviembre, y que la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas 'realizó verificaciones, allanamientos y recorridos'. El documento incluso desmiente la necesidad de esperar 24 o 48 horas para reportar desapariciones.Sin embargo, familiares y vecinos contradicen esa versión. 'La comunidad fue más eficiente que las autoridades', aseguró Eduardo Rodríguez, pariente de la madre del joven. Los testimonios apuntan a que los allegados comenzaron la búsqueda desde el viernes en la noche, antes de que se aceptara formalmente la denuncia. Esa diferencia de tiempos —un vacío de horas cruciales— se ha convertido en el eje de la denuncia pública por negligencia y falta de acción estatal.