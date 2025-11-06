Residentes de Isla Taboga cierran puerto en protesta por el aumento del pasaje marítimo

Un grupo de moradores de la Isla Taboga decidió cerrar el acceso al puerto ayer jueves como medida de protesta por el incremento en el precio de los pasajes marítimos.

Los residentes denunciaron que el costo del transporte hacia la isla ha subido considerablemente en las últimas semanas, afectando a quienes dependen de los traslados diarios para trabajar o abastecerse en la ciudad capital.

Exigen a las empresas de transporte que establezcan una tarifa diferenciada para los habitantes de la isla, más accesible que la que pagan los visitantes.

La protesta impidió que las lanchas de transporte atracaran en el muelle principal, afectando tanto a residentes como a visitantes que esperaban cruzar hacia la isla o regresar a tierra firme.

Los manifestantes esperaban reunirse el día de ayer con representantes de una de las empresas de transporte marítimo, pero, según indicaron, ningún vocero se presentó al encuentro, lo que aumentó la tensión entre los residentes.

Por su parte, las autoridades locales intentan mediar en la situación intentando establecer comunicación con los empresarios para que la reunión se celebre ayer, 6 de noviembre.

Ante la situación, la empresa Taboga Express Fast Ferry emitió un comunicado en el que informó la suspensión temporal de sus servicios debido a la falta de condiciones de seguridad en el muelle.

“Nos vemos en la necesidad de interrumpir nuestro servicio hasta nuevo aviso. Estas medidas se mantendrán hasta que las autoridades garanticen el atraque seguro de nuestros barcos y la seguridad de todos nuestros pasajeros”, señaló la compañía a través de sus redes sociales.

Asimismo, Taboga Express informó que los pasajeros con boletos ya comprados podrán comunicarse por sus medios oficiales para solicitar reprogramaciones o reembolsos.

La situación mantiene paralizado el acceso marítimo a la isla, afectando la movilidad de los residentes y la llegada de turistas, principal fuente de ingresos para la comunidad de Taboga.