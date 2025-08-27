Clima en Panamá | Pronóstico para este miércoles 27 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un pronóstico de alta inestabilidad para este miércoles 27 de agosto, con la presencia de aguaceros y tormentas de variada intensidad en gran parte del país.

Según la meteoróloga del Imhpa, Pilar López, esta inestabilidad se debe a la interacción de la onda tropical número 26 con ejes de vaguada y zonas de baja presión.

Condiciones por zonas y horas

En la mañana: Se esperan algunas lluvias ligeras y dispersas en el oriente de la península de Azuero y en la provincia de Coclé.

En el sur de Veraguas, se prevé actividad eléctrica, mientras que en Panamá este y Darién se darán lluvias ligeras a moderadas de forma ocasional. El resto del país mantendrá un cielo parcialmente nublado.

En la tarde: Se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones, con aguaceros y tormentas fuertes, especialmente en el área metropolitana, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas (norte y centro) y en el distrito de Tierras Altas de Chiriquí.

Estas condiciones podrían causar anegaciones de calles y caídas de árboles, ya que pueden venir acompañadas de ráfagas de viento. El resto del país experimentará aguaceros más aislados.

En la noche: En el oriente del país predominarán los cielos nublados. Desde las provincias centrales hasta el occidente, se esperan aguaceros y lluvias dispersas, con precipitaciones particularmente fuertes en el centro y norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y las Tierras Altas de Chiriquí.

Otros datos de interés

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 28°C y 30°C. La radiación ultravioleta será de niveles altos a muy altos, especialmente en el oriente del país.

Se ha mantenido un aviso de vigilancia por condiciones significativas de lluvia, que se extiende hasta este 28 de agosto, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Imhpa.