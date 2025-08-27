Panamá quiere aprovechar su ubicación estratégica para potenciar comercio con el Mercosur, dice Guevara Mann

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, declaró la mañana de este miércoles 27 de agosto que las giras de trabajo del presidente José Raúl Mulino, primero a Brasil y luego a Japón, tienen el objetivo de afianzar los lazos con esas naciones para que puedan redundar en beneficios para la economía del país.

Guevara Mann recordó que Mulino enfatizó este martes 26 de agosto en la inauguración de la Feria Comercial de la Zona Libre de Colón que él está empeñado en promover el crecimiento económico.

“Pero un crecimiento económico con una dimensión social importante y una responsabilidad social”, destacó el funcionario en Radio Panamá.

Añadió que en ese crecimiento económico el puntal motor es la empresa privada y así lo promueve el presidente.

“Hay un gran interés de parte del Gobierno y del señor presidente por buscar oportunidades como lo señaló él, lícitas, correctas y transparentes de negocios para Panamá, de forma tal que la economía pueda apuntalarse y crecer para beneficio de la población”, enfatizó Guevara Mann.

Sobre los temas relacionados al Mercosur en el viaje a Brasil Guevara Mann indicó que hay un par de asuntos que le gustaría puntualizar, primero, está muy bien expresarlo como una apertura de mercados, eso es muy cierto.