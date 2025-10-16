¡Atención Juan Díaz y Las Mañanitas! MOP inicia proyecto de rehabilitación de calles y puentes

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los residentes y comerciantes de los corregimientos de Juan Díaz y Las Mañanitas que, del sábado 18 al martes 21 de octubre de 2025, se realizarán trabajos con cierres parciales en un horario de 8:00 p.m. a 4:00 a.m. Estas labores forman parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción y Rehabilitación de las Calles del Distrito de Panamá” y consisten en la aplicación de micropavimento en los puentes sobre los ríos Juan Díaz y Tapia, lo que requerirá cierres parciales en estas vías para garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios.

Detalles de los trabajos del MOP en Juan Díaz y Las Mañanitas