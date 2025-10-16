¡Atención Juan Díaz y Las Mañanitas! MOP inicia proyecto de rehabilitación de calles y puentes

A continuación los detalles de los lugares de la intervención:-Puente sobre el río Juan Díaz, ubicado en la avenida José Agustín Arango, contiguo al supermercado Xtra de Los Pueblos.-Puente sobre el río Tapia, en la avenida José María Torrijos, vía que conecta los corregimientos de Pedregal y Las Mañanitas.El MOP recomienda a los conductores utilizar vías alternas, respetar las señalizaciones viales que indican los desvíos correspondientes y mantener una velocidad máxima de 30 km/h en el perímetro cercano a las zonas.