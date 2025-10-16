¡Atención Juan Díaz y Las Mañanitas! MOP inicia proyecto de rehabilitación de calles y puentes

  1. Inicio
PANAMÁ

El MOP inicia rehabilitación de puentes sobre los ríos Juan Díaz y Tapia MOP
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/10/2025 17:57
El MOP anuncia cierres parciales en Juan Díaz y Las Mañanitas por trabajos de rehabilitación.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los residentes y comerciantes de los corregimientos de Juan Díaz y Las Mañanitas que, del sábado 18 al martes 21 de octubre de 2025, se realizarán trabajos con cierres parciales en un horario de 8:00 p.m. a 4:00 a.m.

Estas labores forman parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción y Rehabilitación de las Calles del Distrito de Panamá” y consisten en la aplicación de micropavimento en los puentes sobre los ríos Juan Díaz y Tapia, lo que requerirá cierres parciales en estas vías para garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios.

Detalles de los trabajos del MOP en Juan Díaz y Las Mañanitas

A continuación los detalles de los lugares de la intervención:

-Puente sobre el río Juan Díaz, ubicado en la avenida José Agustín Arango, contiguo al supermercado Xtra de Los Pueblos.

-Puente sobre el río Tapia, en la avenida José María Torrijos, vía que conecta los corregimientos de Pedregal y Las Mañanitas.

El MOP recomienda a los conductores utilizar vías alternas, respetar las señalizaciones viales que indican los desvíos correspondientes y mantener una velocidad máxima de 30 km/h en el perímetro cercano a las zonas.

