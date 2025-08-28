Clima en Panamá | Pronóstico para este jueves 28 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) reportó la mañana de este jueves 28 de agosto que la onda tropical No. 26 ya se encuentra fuera del territorio nacional.

De acuerdo con la meteoróloga del Imhpa Julissa Rivera, la zona de convergencia intertropical está al norte del país e interactúa con un sistema de baja presión al norte de Colombia y una vaguada en la región del Pacífico colombiano y el este del país.

Rivera dijo que esas condiciones están generando abundante nubosidad con aguaceros y tormentas.

Mientras que la onda tropical No. 27 todavía se encuentra sobre Venezuela y se prevé que ingrese al territorio panameño en las próximas 48 horas, recordó Rivera.

Lluvias y precipitaciones del Imhpa

En la mañana: Se esperan aguaceros entre aislados y dispersos con actividad eléctrica en las zonas marítimas y la región oriental del país.

Hay posibilidad de lluvias aisladas en la región metropolitana, Los Santos y el sur de Veraguas.

En la tarde: Se prevén aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica.

Se esperan en la vertiente del Pacífico y desde Colón hasta la comarca Ngäbe-Buglé. Se recomienda precaución, ya que estas lluvias pueden generar calles anegadas, deslizamientos y el incremento del nivel de los ríos.

En la noche: Se esperan algunas lluvias y aguaceros aislados en la región central y occidental de la vertiente del Caribe y en la región occidental de la vertiente del Pacífico.

Temperaturas máximas:

Cordillera Central: entre 24 y 26°C.

Resto del país: entre 28 y 31°C.

Radiación UV: El índice de radiación ultravioleta será moderado, alto y muy alto en todo el territorio nacional.

Condiciones marítimas:

Se esperan condiciones marítimas favorables en ambos litorales.

Alerta vigente

Aún se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias significativas.