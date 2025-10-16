Trump y Putin pactan un encuentro en Budapest para buscar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este jueves que acordó con el líder ruso, Vladímir Putin, sostener una reunión en Budapest, la capital húngara, con el objetivo de explorar una posible salida negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Putin y yo nos encontraremos en un punto acordado, Budapest, para intentar poner fin a esta vergonzosa guerra”, escribió Trump en Truth Social, tras una “larga y productiva” conversación telefónica con el mandatario ruso.

El republicano adelantó que la próxima semana sus equipos de alto nivel se reunirán para definir los preparativos. Del lado estadounidense, la delegación estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque aún no se ha concretado la fecha exacta del encuentro.

Trump destacó que la charla con Putin “representó un gran avance” y que ambos abordaron además el acuerdo de alto el fuego en Gaza y las perspectivas comerciales entre Washington y Moscú “una vez concluida la guerra”.

Según el mandatario, Putin lo felicitó “por el logro histórico de la paz en Oriente Próximo”, al tiempo que expresó su esperanza de que ese precedente facilite las negociaciones sobre Ucrania.

El anuncio ocurre en vísperas de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca, mientras la Administración Trump evalúa el envío de misiles Tomahawk a Kiev, medida que Moscú califica como un nuevo gesto de provocación.

De acuerdo a la agencia francesa AFP, Rusia afirmó que trabaja en la organización de una nueva cumbre entre Putin y Trump.

“Se convenció de que los representantes de ambos países se ocuparán sin tardar de la preparación de una cumbre, que podría ser organizada, por ejemplo, en Budapest”, declaró el consejero diplomático de Putin, Yuri Ushakov, ante la prensa, señala AFP.

Según AFP, Ushakov agregó que Budapest como sitio de la reunión fue propuesto por Trump, lo que fue de “inmediato” apoyado por Putin.