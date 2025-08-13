Clima en Panamá | Pronóstico del tiempo para este miércoles 13 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este miércoles 13 de agosto.

En el Caribe se esperan lluvias aisladas esporádicas sobre Colón y Bocas del Toro en la madrugada y en la tarde, chubascos aislados de variada intensidad con posibles tronadas sobre Bocas del Toro, Colón y Guna Yala. El resto del día prevén cielos parcialmente nublados.

En el Pacífico, pronostican durante la madrugada posibles aguaceros aislados en Darién y una mañana con cielo entre despejado a parcial nublado. En la tarde se esperan aguaceros aislados entre ligeros y fuertes de corta duración sobre la vertiente, pero con mayor probabilidad sobre Darién, la región metropolitana, Coclé y Veraguas. Durante la noche se prevén episodios de aguaceros en zonas marítimas.

Temperaturas y radiación UV

Las temperaturas mínimas estarán de 23°C a 26°C, pero sobre montañas y Cordillera Central de 13ºC a 19ºC.

Las temperaturas máximas estarán de 29°C a 32ºC en el Caribe y de 31°C a 35°C en el Pacífico, mientras que, sobre montañas y Cordillera Central menores de 27ºC.

Se prevén índices máximos de radiación ultravioletas de Altos a Muy Altos a lo largo del país y Extremos en zonas marítimas.

Condiciones marítimas y vientos

Condiciones favorables en el litoral Caribe. Se esperan oleajes de 0.8 a 1.3 m de altura y periodos de 7 a 8 segundos.

Condiciones favorables en el litoral Pacífico. Se prevén olas de 0.4 a 1.3 m de altura con periodos de 14 a 16 segundos. Sobre la vertiente del Caribe y la parte central del Pacífico se prevén vientos entre norte y oeste-noroeste y en las regiones occidental y oriental de la vertiente del Pacífico se prevé predominio del viento del suroeste y sursuroeste. Las velocidades se prevén entre débiles y ligeras, sin descartar ráfagas de viento durante aguaceros que ronden los 30 km/h.