Clima en Panamá | Pronóstico del tiempo para este miércoles 13 de agosto

El <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá </b>(Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este <b>miércoles 13 de agosto.</b>En el Caribe se esperan <b>lluvias aisladas esporádicas sobre Colón y Bocas del Toro en la madrugada y en la tarde</b>, chubascos aislados de variada intensidad con posibles tronadas sobre Bocas del Toro, Colón y Guna Yala. El resto del día prevén cielos parcialmente nublados.En el Pacífico, pronostican durante la madrugada posibles <b>aguaceros aislados en Darién y una mañana con cielo entre despejado a parcial nublado.</b> En la tarde se esperan aguaceros aislados entre ligeros y fuertes de corta duración sobre la vertiente, pero con mayor probabilidad sobre Darién, la región metropolitana, Coclé y Veraguas. Durante la noche se prevén episodios de aguaceros en zonas marítimas.<b>Temperaturas y radiación UV</b>Las temperaturas mínimas estarán de <b>23°C a 26°C,</b> pero sobre montañas y Cordillera Central de <b>13ºC a 19ºC.</b>Las temperaturas máximas estarán de <b>29°C a 32ºC</b> en el Caribe y de <b>31°C a 35°C</b> en el Pacífico, mientras que, sobre montañas y Cordillera Central menores de <b>27ºC.</b>Se prevén índices máximos de radiación ultravioletas de <b>Altos a Muy Altos</b> a lo largo del país y <b>Extremos </b>en zonas marítimas.<b>Condiciones marítimas y vientos</b><b>Condiciones favorables en el litoral Caribe</b>. Se esperan <b>oleajes de 0.8 a 1.3 m de altura y periodos de 7 a 8 segundos.</b> <b>Condiciones favorables en el litoral Pacífico</b>. Se prevén <b>olas de 0.4 a 1.3 m de altura con periodos de 14 a 16 segundos.</b> Sobre la vertiente del Caribe y la parte central del Pacífico se prevén vientos entre norte y oeste-noroeste y en las regiones occidental y oriental de la vertiente del Pacífico se prevé predominio del viento del suroeste y sursuroeste. Las velocidades se prevén entre débiles y ligeras, sin descartar ráfagas de viento durante aguaceros que ronden los 30 km/h.