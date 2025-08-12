Clima en Panamá | Pronóstico del tiempo para este martes 12 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este martes 12 de agosto.

En el Caribe, prevén cielos de disperso a nublados durante la mañana, con lluvias de ligeras a moderadas aisladas en la comarca Ngäbe Buglé, la costa norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Para la tarde y noche pronostican cielos nublados con lluvias intermitentes, episodios de aguaceros con actividad eléctrica moderadas en las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, se esperan en la mañana cielos de disperso a nublados con lluvias ligeras aisladas, actividad eléctrica en sectores de los golfos de Chiriquí y Panamá. Para la tarde, se mantienen episodios nubosos con aguaceros aislados de moderados a fuertes y actividad eléctrica en Panamá Norte, Centro, Oeste, Este y Darién; Azuero, Veraguas, en Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé.

Temperaturas y radiación UV

Se prevén temperaturas mínimas entre 15°C y 25°, y máximas desde 26°C hasta 32°C. Se esperan índices de radiación de altos a muy altos en ambas vertientes en horas de la mañana y la tarde.

Condiciones Marítimas y vientos

En el Caribe se mantienen condiciones favorables con olas que estarán oscilando desde los 0.91 m en periodos de no más de 8 segundos.

Para el Pacífico se esperan condiciones favorables con olas desde los 0.61 m y con periodos de 16 segundos.

Se esperan flujos de vientos del Oeste Suroeste en la mañana con velocidades de 5 a 10 Km/h, cambiando a Noroeste en la tarde y noche, con velocidades de 10 / 20 km/h, para la vertiente Caribe; y para el Pacífico se mantienen flujos del Noroeste en la mañana con velocidades de 5 / 10 Km/h, cambiando a Sursureste con velocidad de 15 Km/h para la tarde noche.

EL Imhpa advierte que la atmósfera está condicionalmente inestable por la Zona de Convergencia Intertropical, variación en los flujos de vientos y los sistemas de bajas presiones para el Pacífico y el Mar Caribe.

Se reporta la incursión de la onda tropical 22 de la temporada sobre el caribe oriental entre el Paso de la Mona y la parte occidental de Venezuela.