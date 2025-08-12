Clima en Panamá | Pronóstico del tiempo para este martes 12 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este martes 12 de agosto.En el <b>Caribe</b>, prevén <b>cielos de disperso a nublados durante la mañana</b>, con <b>lluvias de ligeras a moderadas aislada</b>s en la comarca Ngäbe Buglé, la costa norte de Veraguas y Bocas del Toro.Para la<b> tarde y noche pronostican cielos nublados con lluvias intermitentes, episodios de aguaceros con actividad eléctrica moderadas</b> en las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.En el <b>Pacífico</b>, se esperan en la mañana <b>cielos de disperso a nublados con lluvias ligeras aisladas, actividad eléctrica en sectores de los golfos de Chiriquí y Panamá</b>. Para la tarde, se mantienen episodios nubosos con aguaceros aislados de moderados a fuertes y actividad eléctrica en Panamá Norte, Centro, Oeste, Este y Darién; Azuero, Veraguas, en Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé.<b>Temperaturas y radiación UV</b>Se prevén <b>temperaturas mínimas entre 15°C y 25°</b>, y máximas desde <b>26°C hasta 32°C</b>. Se esperan índices de radiación de altos a muy altos en ambas vertientes en horas de la mañana y la tarde. <b>Condiciones Marítimas y vientos</b>En el Caribe se mantienen condiciones favorables con <b>olas que estarán oscilando desde los 0.91 m </b>en periodos de no más de 8 segundos. Para el Pacífico se esperan <b>condiciones favorables</b> con olas desde los 0.61 m y con periodos de 16 segundos.Se esperan flujos de vientos del Oeste Suroeste en la mañana con velocidades de 5 a 10 Km/h, cambiando a Noroeste en la tarde y noche, con velocidades de 10 / 20 km/h, para la vertiente Caribe; y para el Pacífico se mantienen flujos del Noroeste en la mañana con velocidades de 5 / 10 Km/h, cambiando a Sursureste con velocidad de 15 Km/h para la tarde noche.EL Imhpa advierte que la <b>atmósfera está condicionalmente inestable por la Zona de Convergencia Intertropical</b>, variación en los flujos de vientos y los sistemas de bajas presiones para el Pacífico y el Mar Caribe.Se reporta la incursión de la onda tropical 22 de la temporada sobre el caribe oriental entre el Paso de la Mona y la parte occidental de Venezuela.