Bancada Seguimos urge a la Asamblea crear comisión para debatir proyectos anticorrupción

La Bancada Seguimos de la Asamblea Nacional, conformada por los diputados Ernesto Cedeño Alvarado, Graciela Hernández, Betserai Richards y José Pérez-Barboni, solicitan la creación de una Comisión Ad Hoc para que se analicen de manera urgente los proyectos de ley anticorrupción propuestos por el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez.

La solicitud, presentada al presidente del órgano legislativo, Jorge Luis Herrera, busca activar el debate de un paquete de proyectos legislativos que, según informó el Procurador a la ciudadanía, están dirigidos a la aprobación de una Ley General Anticorrupción mediante reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.

En el documento, la Bancada Seguimos invoca el artículo 6B del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, en relación con el artículo 75, para justificar la necesidad de establecer una comisión especial que se dedique al estudio de estas iniciativas.

Los diputados expresan su preocupación por la demora en el inicio de los debates sobre estos “importantes temas”, enfatizando que la Asamblea Nacional debe asumir su ”papel protagónico en la lucha contra el flagelo de la corrupción en Panamá”.

La Bancada subrayó que el órgano legislativo no debe ser “manchado por las presuntas inacciones” y reafirmó su compromiso con el principio de independencia, citando la máxima de Séneca: «Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía».