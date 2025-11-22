Panamá evalúa exonerar redes biodegradables para frenar redes fantasma

Las redes fantasmas representan un riesgo ecológico y económico, ya que las de polietileno abandonadas en el mar continúan 'pescando' especies, dañan hábitats y generan pérdidas en recursos y embarcaciones. La adopción de materiales biodegradables que se degradan más rápido en el medio marino puede mitigar el tiempo de impacto de los equipos perdidos. Diversos estudios y análisis de políticas recomiendan complementar estas tecnologías con programas de recolección y reciclaje de redes. No obstante, informes técnicos y evaluaciones de diseño señalan que la durabilidad y el rendimiento de las redes biodegradables varían según la formulación y las condiciones de uso; garantizar que cumplan con la eficiencia pesquera sin degradarse prematuramente es un reto técnico que debe resolverse en paralelo a cualquier subsidio o exoneración. El Banco Mundial y estudios recientes subrayan estos desafíos: la degradación en mar abierto puede depender de temperatura, salinidad y otros factores, por lo que la selección del material y pruebas de campo son cruciales.