Estudiando el bienestar en Panamá

El manejo conveniente de la basura y de los desechos está proporcionalmente relacionado con la salud y la seguridad ambiental.En lo que concierne a la gestión de los desechos,<b> </b>'en 3 de cada 4 viviendas la eliminación de la basura se hace a través de los servicios de recolección directa prestados por entidades públicas o privadas. La incineración o quema constituye la segunda forma más común de manejo de la basura, una práctica adoptada en 1 de cada 5 viviendas, no obstante, sus efectos nocivos'.