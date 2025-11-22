Los problemas que vienen del norte

Los problemas inflacionarios, provenientes del choque de costo provocado por los aranceles, producen un ambiente de estanflación, es decir una combinación de aumento de precios con un estancamiento o caída de la actividad económica y del empleo. En efecto, en la medida que la subida de precios reduzca la capacidad adquisitiva de la población, se generaría una disminución de la demanda efectiva, provocando la tendencia recesiva.En este caso, Michael Roberts, en el artículo antes citado, llama la atención sobre una importante contradicción que opera en la economía norteamericana. Concretamente argumenta, en una larga pero necesaria cita, lo siguiente: 'Importadores, mayoristas y minoristas están asumiendo mayores costos por adelantado con la esperanza de poder aumentar los precios lo suficiente como para aliviar la carga. El problema es que los consumidores ya están al límite de su capacidad de pago. Los presupuestos familiares se ven presionados por el aumento de la deuda, la morosidad y salarios insuficientes. Intentar repercutir el costo de los aranceles en este contexto reduciría aún más la demanda.'Paul Krugman, en un artículo que lleva titulado 'It’s Begining to Smell a Lot Like Stanflation' (Substack, August 8, 2025), propone que la tendencia hacia la estanflación más que provenir del impacto sobre el consumo, tiende a generarse por la incertidumbre que proviene de la cambiante e impredecible política arancelaría de la administración Trump, la que no permite realizar adecuados cálculos de rentabilidad de las posibles inversiones y su localización.En este caso el autor razona en los siguientes términos: 'La razón por la que muchos economistas creen que los aranceles de Trump aumentarán el desempleo no es tanto su nivel sino la incertidumbre que generan. Como se puede esperar que las empresas realicen inversiones a largo plazo si no saben si se enfrentarán a aranceles del 10.0% o del 36% dentro de uno o dos años?'.Se podría pensar que algunos de los recientes 'arreglos' de Trump con algunos países pueda solucionar este problema. Esto parece poco probable debido a dos razones. La visión de la actual administración es que sus socios deben pagar, vía aranceles, los costos que implica lo que la visión MAGA entiende que son los servicios de protección militar. También es poco probable que la guerra arancelaria con China desaparezca, dadas sus raíces estructurales, o que Trump desista de utilizar los aranceles como instrumento de represalia política.Burbuja y tendencia recesivaSin embargo, existe otra potente causa de una posible tendencia recesiva. Es conocido el hecho de que actualmente la base del crecimiento de la economía norteamericana está dada por el gasto de inversión vinculado a la IA, mientras el resto de la economía se encuentra prácticamente estancada. Michael Roberts, en un artículo titulado 'La Deuda y las Cucarachaa', utilizando las fuentes estadísticas disponibles concluye que 'el éxito de los Estados Unidos se debe casi en su totalidad a la expansión de la inversión en IA... Pero el resto de la economía... está estancada.'El problema es que este auge de la inversión en AI parece conformarse como una burbuja que podría explotar en cualquier momento. De hecho, la relación precio de las acciones – rendimientos (PER) ya se encuentra a un nivel que supera en 40.0% al alcanzado en el caso de la burbuja dot.com. Por su parte el Indicador Buffet (precio total de las acciones/PIB), llegó a un nivel de 217%, el mayor récord registrado para el mismo, situándose a más de dos deviaciones estándar por sobre su línea de tendencia a largo plazo. Cualquier cambio en las perspectivas de rendimientos de las acciones de las grandes empresas de IA, la haría estallar, generando una crisis.A manera de conclusiónNos encontramos frente a importantes desafíos externos, los cuales no parecen haber sido tomados en cuenta por los encargados del MEF, quienes insisten en una errónea política de austeridad procíclica.El autor es Economista. Profesor Emérito de la Universidad de Panamá