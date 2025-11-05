Panamá convierte redes de pesca en fuente de energía

El material recuperado no será desechado, sino reinsertado en la cadena productiva. Las redes serán procesadas para su aprovechamiento energético, utilizándolas como combustibles alternativos en la producción de cemento. Este modelo, impulsado bajo principios de economía circular, convierte los residuos en una fuente útil de energía y reduce la dependencia de combustibles fósiles en la industria.La bióloga Inés Sánchez, de la Dirección de Ordenación de la ARAP, destacó que el proyecto tiene un enfoque integral: 'No se trata solo de limpiar los océanos, sino de crear un ciclo sostenible que dé valor al residuo. Cada red retirada evita la muerte de especies, reduce la contaminación y se transforma en energía útil para la producción industrial'.Esta práctica, además, posiciona a Panamá entre los países pioneros en gestión sostenible de residuos marinos.En 2017, el país fue el primero en América Latina en adherirse a la Iniciativa Global contra las Redes de Pesca Fantasmas, una alianza internacional que promueve la recuperación y reciclaje de equipos de pesca perdidos.