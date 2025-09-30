Panamá lanza iniciativa para reducir redes de pesca fantasma, ¿en qué consiste?

La <b>Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)</b> y la <b>Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</b> iniciaron un proyecto estratégico que busca facilitar el <b>descarte seguro de las redes de pesca fantasma, que son residuos plásticos mortales.</b>El proyecto arrancó con la instalación de un contenedor especializado en el <b>puerto de La Boca</b>, en el corregimiento de Ancón. El objetivo principal es ofrecer a los <b>pescadores artesanales</b> una facilidad segura para desechar estas redes, evitando que terminen abandonadas en el mar.<b>Yader Sánchez, oficial de Prevención y Control de la Contaminación de la AMP</b>, adelantó que esta iniciativa no se limitará a un solo punto: <b>'Este es un proyecto que queremos llevar a todos los puertos estatales administrados por la AMP'</b>.<b>Economía circular y aprovechamiento de residuos</b>Más allá de la recolección, esta estrategia busca un <b>aprovechamiento integral</b> del residuo. Las redes recuperadas serán utilizadas para la <b>generación de combustibles alternativos</b> que se usarán en la producción de cemento a través de un proceso de incineración, promoviendo así la <b>economía circular</b>.<b>Gerardo Irimia Arosemena, administrador encargado de la ARAP,</b> enfatizó la gravedad del problema: <i>'Las redes abandonadas o redes fantasmas... ocasionan un grave daño al ecosistema marino. Por lo tanto, es muy importante rescatarlas, cortarlas, sacarlas del mar y darle un mejor uso, fuera del agua donde contaminan el medio ambiente'.</i><b>El impacto letal de las redes perdidas</b>Las redes fantasmas son plásticos que continúan pescando sin control, asfixiando y matando a miles de especies.La<b> bióloga Inés Sánchez, de la Dirección de Ordenación de la ARAP</b>, destacó que esta medida se acompaña de campañas de <b>educación ambiental</b> dirigidas a los pescadores.Panamá fue pionero en esta lucha a nivel regional, al convertirse en <b>el primer país de Latinoamérica</b> en adherirse, en junio de 2017, a la Iniciativa Global contra las Redes de Pesca Fantasmas.Con este lanzamiento, la AMP concluye formalmente las actividades de <b>conmemoración del Mes de los Océanos.</b>