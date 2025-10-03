Edema macular diabético: el ‘problema invisible’ que amenaza la visión en Panamá

Durante la última década, Panamá ha visto incrementar, de manera significativa, la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus, que afectaba al 9.5 % de la población adulta en 2019, un incremento del 1.7 %, en comparación a las cifras de 2011.Data del Registro Nacional de Enfermedades Crónicas muestra que, 236,025 panameños son diabéticos, lo que se traduce en 1 de cada 20 personas. Siendo el principal grupo afectado las mujeres (dos veces mpas que los hombres).En cuanto a la EMD, al rededor del 7.6 % de los pacientes diabéticos la padece. Mientras que, 1 de cada 3 presenta complicaciones oculares, con Panamá Metro, Panamá Oeste y Chirquí, donde se registran la mayor cantidad de casos.Para el Dr. Rebollón, lo más preocupante es que ya se están encontrando casos de personas con diabétes en la franja de los 20 años y que, si las tendencias alimenticias y de crianza no varían, lo se puede descatar que esto baje a décena de los 10 años. 'Ya en Panamá estamos viendo en adolescentes con diabetes y eso debe preocuparnos, porque se trata de diabétes tipo 2, la cual se puede prevenir', valoró.'Tenemos que dejar de consumir ultraprocesados de manera exhoribitante porque si no la realidad será cada vez peor', ponderó.El especialista indicó que el impacto económico anual de esta enfermedad para la salud pública ronda los $300 millones, algo que se puede utilizar en construir infraestructura pública si tan solo se logrese reducir la cifra. 'Ese dinero se está utilizando en algo que pudo haberse evitado, es dinero público así que debe importarnos a todos', concluyó.