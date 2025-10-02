Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 2 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este jueves 2 de octubre un aviso de vigilancia por lluvias significativas para los próximos días, ante el reforzamiento de los sistemas regionales que afectarán al país.

El meteorólogo del (Imhpa Rafael Morán informó en el pronóstico del tiempo para este jueves, que la zona de convergencia estará oscilando sobre el país e interactuando con bajas presiones y ejes de vaguada en zonas marítimas, creando un ambiente favorable para aguaceros.

Pronóstico detallado:

En la mañana: Se esperan lluvias y aguaceros en zonas marítimas, incursionando hacia las costas y tierras firmes de la vertiente del Pacífico, así como en la cuenca del Caribe panameño (comarca Guna Yala y la provincia de Colón).

En la tarde: Continuarán los nublados con lluvias y aguaceros.

Se prevé una intensificación de estas lluvias hacia las provincias centrales, comarca Ngäbe-Buglé y las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

En la noche: Las lluvias tienen probabilidad de extenderse hacia las provincias de Coclé, Veraguas, comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí, y Bocas del Toro, además de la parte oriental del territorio nacional.

Otras condiciones:

Temperaturas Máximas: Oscilarán entre los 28°C y 31°C en ambas vertientes del país.

Índice UV-B: Variará entre valores moderados a altos en todo el territorio.

Condiciones Marítimas: Son favorables en ambos litorales.