  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 26 de septiembre

Muestra del Sistema de Regional de Monitoreo de Cathalac.
Muestra del Sistema de Regional de Monitoreo de Cathalac. Servir
Por
Kathyria Caicedo
  • 26/09/2025 06:16
El IMHPA ha dado a conocer las condiciones del tiempo correspondiente para este viernes 26 de septiembre de 2025.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este viernes 26 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Rafael Morán, del Imhpa, se esperan lluvias y aguaceros de fuerte intensidades acompañadas de actividad eléctrica de manera generalizada.

La onda tropical número 32 ubicada sobre la isla Española y extendiéndose hasta Colombia y se mantiene asociada con un disturbio con probabilidad de hasta un 80% de transformarse en un ciclón tropical

Sobre Panamá está ubicada al norte la zona de convergencia y se mantendrá interactuando con las cadenas de baja presión, además los vientos de componente sur estarán atravesando el istmo.

Pronóstico del clima en Panamá para este jueves 25 de septiembre

- Para horas de la mañana: Estas condiciones provocarán aguaceros aislados en la zonas marítimas con posible incursión hacia las costas del Pacífico panameño.

- Para la tarde: Se prevén se incremente la posibilidad de lluvias y aguaceros hasta de fuerte intensidad, además acompañadas de actividad eléctrica de manera generalizada.

- Para la noche: Posibilidad que las lluvias se extiendan hacia Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé y provincias centrales, también hacia sectores de Panamá Oeste y Darién.

VIDEOS
Lo Nuevo