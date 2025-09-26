Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 26 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este viernes 26 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Rafael Morán, del Imhpa, se esperan lluvias y aguaceros de fuerte intensidades acompañadas de actividad eléctrica de manera generalizada.

La onda tropical número 32 ubicada sobre la isla Española y extendiéndose hasta Colombia y se mantiene asociada con un disturbio con probabilidad de hasta un 80% de transformarse en un ciclón tropical

Sobre Panamá está ubicada al norte la zona de convergencia y se mantendrá interactuando con las cadenas de baja presión, además los vientos de componente sur estarán atravesando el istmo.

Pronóstico del clima en Panamá para este jueves 25 de septiembre

- Para horas de la mañana: Estas condiciones provocarán aguaceros aislados en la zonas marítimas con posible incursión hacia las costas del Pacífico panameño.

- Para la tarde: Se prevén se incremente la posibilidad de lluvias y aguaceros hasta de fuerte intensidad, además acompañadas de actividad eléctrica de manera generalizada.

- Para la noche: Posibilidad que las lluvias se extiendan hacia Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé y provincias centrales, también hacia sectores de Panamá Oeste y Darién.