Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 26 de septiembre

El <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a></b> compartió su pronóstico del tiempo para este viernes 26 de septiembre.Según el pronóstico elaborado por <b>Rafael Morán, del Imhpa</b>, se esperan lluvias y aguaceros de fuerte intensidades acompañadas de actividad eléctrica de manera generalizada.La <b>onda tropical número 32</b> ubicada sobre la isla Española y extendiéndose hasta Colombia y se mantiene asociada con un disturbio con <b>probabilidad de hasta un 80% de transformarse en un ciclón tropical </b>Sobre Panamá está ubicada al norte la zona de convergencia y se mantendrá interactuando con las cadenas de baja presión, además los vientos de componente sur estarán atravesando el istmo.<b>Pronóstico del clima en Panamá para este jueves 25 de septiembre</b><b>- Para horas de la mañana: </b>Estas condiciones provocarán aguaceros aislados en la zonas marítimas con posible incursión hacia las costas del Pacífico panameño. <b>- Para la tarde: </b>Se prevén se incremente la posibilidad de lluvias y aguaceros hasta de fuerte intensidad, además acompañadas de actividad eléctrica de manera generalizada.<b>- Para la noche:</b> Posibilidad que las lluvias se extiendan hacia Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé y provincias centrales, también hacia sectores de Panamá Oeste y Darién.