Gobierno de Venezuela confirma excarcelación de 99 personas tras las presidenciales de 2024

El gobierno de Venezuela confirmó el pasado jueves la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, realizadas en medio de una profunda crisis política marcada por las denuncias de fraude de la oposición luego de la reelección de Nicolás Maduro. A quien Panamá no reconoce como ganador de ese proceso electoral.

La información fue difundida a través de un comunicado publicado en Instagram, en el que el organismo explicó que los detenidos estaban privados de libertad por su presunta participación en hechos de violencia e incitación al odio ocurridos después de los comicios del 28 de julio, cuando se registraron protestas contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, institución señalada por la oposición de estar controlada por el oficialismo.

De acuerdo con el ministerio, las excarcelaciones se otorgaron tras una revisión individual de cada caso, lo que permitió aplicar medidas cautelares conforme a la legislación vigente. El Gobierno presentó esta decisión como una muestra de su compromiso con la paz, el diálogo y la justicia.

En el comunicado, la cartera de Estado aseguró que Venezuela garantiza un trato respetuoso y ajustado a la legalidad a las personas privadas de libertad, incluso —según señaló— en un contexto de tensiones internacionales, al que calificó como de “asedio imperialista”, en referencia a la relación con Estados Unidos y al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, interpretado por el Ejecutivo como una amenaza a la estabilidad del país.

Durante la misma jornada, organizaciones no gubernamentales confirmaron la liberación de decenas de personas, en coincidencia con las celebraciones navideñas, lo que reactivó nuevos llamados para la liberación de todos los considerados presos políticos.

Tras las elecciones presidenciales de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas, muchas de ellas acusadas de terrorismo y vandalismo, según cifras oficiales de la Fiscalía. Aunque la mayoría ha sido liberada, ONG y sectores de la oposición sostienen que numerosos detenidos son inocentes y denuncian un patrón de represión política.

La organización Foro Penal contabiliza actualmente 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría arrestados después de los comicios, de acuerdo con un informe difundido la semana pasada con fecha de corte del 15 de diciembre. El Gobierno, sin embargo, insiste en que el país está “libre de presos políticos” y afirma que los encarcelados enfrentan cargos por delitos comunes.

Las liberaciones de este jueves se produjeron tras una pausa en el proceso iniciada en marzo, según denunciaron familiares de los detenidos. De acuerdo con la Fiscalía venezolana, más de 2.000 personas han sido excarceladas desde que comenzó este proceso, bajo distintas medidas cautelares.